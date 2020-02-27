У Харкові підпалили вхідні конструкцію на "Барабашово"

Хроніку подій з фотографіями опублікувала група «Жити в Харкові» у Фейсбуці, передає Politeka.net. Також деякі відео з'явилися на YouTube каналах місцевих ЗМІ (щоб подивитися все відео, доскролльте сторінку до кінця).

У Харкові невідомі підпалили вхідну арку на "Барабашово" під час зіткнення між комунальниками та підприємцями. В ході розбірок постраждали три людини. За попередніми даними, один з потерпілих зараз лежить на зупинці.

Еще вдогонку видео с Барика Еще вдогонку видео с Барика Gepostet von Жить в Харькове am Donnerstag, 27. Februar 2020

Відзначимо, що в прес-службі мерії заявили, що рекламна конструкція (арка з написом «Барабашово» на вході в ринок) є незаконною.

Так, місцеві ЗМІ повідомляють, що на місці інциденту зараз присутні кілька сотень людей. Крім того, на території ТЦ ходять покупці з дітьми, які можуть постраждати від газу і зіткнень.

На деяких відео чути постріли і вибухи.

Під опублікованими кадрами в мережі вже почали з'являтися реакції місцевих жителів.

«Таке одоробло в центрі міста - це кошмар!», «Барабан , завжди був клоакою...Бруд, безглузде розташування...Не знаю, як зараз, 6 років там не була... Але судячи по фото - бобик давно здох пора перепрофиллироваться, або виїжджати за межі міста, як , наприклад 1-й км», «Мене глючить, чи там прапор України повісили? Він як ікона там? Зовсім сума з'їхали. То смітники обрисуют у кольори прапора. То як ікону використовують. Фу», «Жах», «Кошмар», – пишуть в мережі харків'яни в коментарях.

Тем временем на Барабашово.... Тем временем на Барабашово.... Видео ХХ Gepostet von Жить в Харькове am Donnerstag, 27. Februar 2020

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