Нардеп Олександр Куницький потрапив у скандал в Макдональдсі в Харкові
Олександр Куницький, екс-блогер і скандальний народний депутат від партії "Слуга народу", влаштував сварку з іншим блогером, який називає себе "Начальник Харкова". Інцидент стався в одному з харківських Макдональдсів. В Youtube з'явилося відео, щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
На запису видно, що блогер відмовився пропустити Куницького, останній влаштував істерику з криками "Юра!" - мабуть, кличучи охоронця.
Куницький намагався пройти повз блогера, апелюючи до того, що він народний депутат.
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"Я народний депутат, дай мені пройти", – кричав Куницький.
"Ви не народний депутат, ви завдяки Володимиру Зеленському стали народним депутатом", - відповів йому блогер.
У мережі прокоментували побачене.
«б подивитися, що цьому передувало, а так незрозумілий шматок, можна навантажити будь-якого.», «Тепер Санек виглядає як сміття, яких він раніше кошмар», «Скажу так: нормальні люди сідають за стіл переговорів і всі проблеми обговорюють, а не кидаються як бидло Коля, ось вся проблема.», «Чесно кажучи ви хлопці перетворилися в якихось братків з 90х.. або викладайте повністю весь сюжет або не викладайте такі шматки взагалі....виходячи з цього шматка перше враження, що ви намагаєтеся тупо наїхати на Санька», «*рень якась вам треба співпрацювати, а не грызтись», – написали в мережі користувачі.
Нагадаємо також, що в мережі показали початок будівництва скандальної дороги на Барабашово у Харкові. Спеціалізована техніка для будівництва дороги приїхала на популярний ринок Барабашово у середу, 26 лютого.
Також на ринок приїхало кілька нарядів поліції. А з ними прибули також активісти та місцеві журналісти. З-за чого утворилася пробка.
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