У Харкові замінували політехнічний інститут

Інформація про замінування НТУ ХПІ надійшла в поліцію 26 лютого близько 17:30. Про це розповіла прес-служба поліції Харківської області.

«Повідомлення про закладення вибухівки у вищому навчальному закладі по вулиці Кирпичова надійшло в поліцію через оператора «102» 26 лютого близько 17:30», повідомили в поліції.

На місце виїхала поліція і фахівці вибухотехнічного управління.

Пізніше стало відомо, що мінування було хибним. Евакуацію в цей раз не проводили.

«У ході перевірки інформації фахівці вибухотехнічного управління обстежили 300 кв. метрів приміщень і 500 кв. метрів прилеглої території, евакуація не проводилася. Ніяких вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили», — йдеться в повідомленні.

Зараз вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.

Нагадаємо, що в Харкові почалася хвиля масових мінувань будівель. Повідомлення про закладення вибухівки в житлових будинках, медичних закладах, торгових центрах, залізничному та автовокзалах міста надійшло на електронну пошту поліції 25 лютого близько 15:40.

У другій половині дня було терміново евакуйовано сотні людей із-за загрози вибуху. Всього «замінували» близько 60 будівель.

Щоб перевірити всі адреси, слідчо-оперативні групи та вибухотехніки працювали до пізньої ночі, але нічого небезпечного не знайшли.

На залізничному вокзалі фахівці працювали близько години, пасажирів, всіх вивели з будівлі, а рух поїздів не зупинили.

«Пасажири реагували дуже спокійно, дуже повільно залишали вокзал», – розповіла очевидиця інциденту.

Нагадаємо також, що в мережі показали початок будівництва скандальної дороги на Барабашово у Харкові. Спеціалізована техніка для будівництва дороги приїхала на популярний ринок Барабашово у середу, 26 лютого.

Також на ринок приїхало кілька нарядів поліції. А з ними прибули також активісти та місцеві журналісти. З-за чого утворилася пробка.

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