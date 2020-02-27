В мережі показали початок будівництва скандальної дороги на Барабашово у Харкові

Спеціалізована техніка для будівництва дороги приїхала на популярний ринок Барабашово у середу, 26 лютого. Кадри показав Телеграм-канал "Типовий Харків". Прокоментував початок будівництва керівник прес-служби ТЦ "Барабашово" Сергій Зайцев, повідомляє Укрінформ.

Також на ринок приїхало кілька нарядів поліції. А з ними прибули також активісти та місцеві журналісти. Через що утворилася пробка.

"Зараз на території ринку більше десяти одиниць техніки комунальних підприємств міста, які мають бути задіяні в будівництві нової траси на житловому масиві Салтівка. Машини заїхали вранці, робітники перекрили дорогу і почали розбирати трамвайні колії. Підприємці ринку, їх зібралося більше 100, спочатку вимагали у комунальників документи, але ті нічого не показали. Тоді підприємці викликали поліцію. Зараз роботи призупинені", – розповів Зайців.

Нагадаємо, що в Харківському метро сталася масова бійка.

Інцидент потрапив на камеру испугавшихся пасажирів вагоні на Олексіївській лінії. Натовп хлопців зійшлася в бійці. Їх оточили цікаві. Про це розповіли в місцевих пабликах в мережі.

При цьому, інші чоловіки середнього віку просто спокійно спостерігають за подіями, сидячи на своїх місцях, що можна помітити на опублікованих кадрах. З іншого кінця вагона підбіг хлопець, щоб втрутитися.

Хтось на задньому плані закричав: «Дитина впала».

«Махач вагона на вагон, на Олексіївській лінії», – підписали кадри.

Нагадаємо, що днями Харків струснула ще одна бійка. На цей раз кулаками не обійшлося. Іноземці в центрі міста зчепилися в бійці зі зброєю. Так, у процесі з'ясування відносин один із учасників конфлікту вихопив пістолет.

Перехожі, побачивши «заміс», викликали поліцейських, однак, коли ті приїхали, всі троє іноземців відмовилися від написання заяв. У свою чергу співробітники правоохоронних органів мають намір провести розслідування за фактом бійки.

Нагадаємо, на збиткове харківське метро спустять ще десятки мільйонів.

Як повідомляла Politeka, харків'яни потрапили в пастку комунальників.

Також Politeka писала, що вандали влаштували погром в улюбленому парку харків'ян, фото наслідків.