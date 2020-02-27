В Харківському метро сталася масова бійка

Інцидент потрапив на камеру наляканих пасажирів вагоні на Олексіївській лінії. Натовп хлопців зійшовся в бійці. Їх оточили зацікавлені. Про це розповіли в місцевих пабликах в мережі, повідомляє Politeka.net.

При цьому, інші чоловіки середнього віку просто спокійно спостерігають за подіями, сидячи на своїх місцях, що можна помітити на опублікованих кадрах. З іншого кінця вагона підбіг хлопець, щоб втрутитися.

Хтось на задньому плані закричав: «Дитина впала».

«Махач вагона на вагон, на Олексіївській лінії», – підписали кадри.

Нагадаємо, що днями Харків струснула ще одна бійка. На цей раз кулаками не обійшлося. Іноземці в центрі міста зчепилися в бійці зі зброєю. Так, у процесі з'ясування відносин один із учасників конфлікту вихопив пістолет.

Перехожі, побачивши «заміс», викликали поліцейських, однак, коли ті приїхали, всі троє іноземців відмовилися від написання заяв. У свою чергу співробітники правоохоронних органів мають намір провести розслідування за фактом бійки.

В коментарях харків'яни, які вже неодноразово скаржилися на витівки гостей із зарубіжжя, не церемонилися.

«Їх старших кришує СБУ, тому вони себе так ведуть», «Чисто арабська бійка, так, долонькою», «вирішують, блокувати або немає літак з Китаю», «От і жити в Харкові, а був культурний місто», «Ось вам толерантність. З України зробили чорти що», – пишуть під публікацією.

Нагадаємо також, що 23 лютого, в Харкові група підлітків влаштувала масову бійку на стадіоні.

«За попередніми даними, бійка сталася вчора між жителями Салтівки і ХТЗ», – повідомили у мережі.

У мережі з'явилося ВІДЕО масової бійки підлітків у Харкові У Мережі з'явилося відео масової дитячої бійки на ХТЗ. За попередніми даними, бійка сталася вчора між жителями Салтівки і ХТЗ. Приєднуйтесь до нашого каналу в Telegram: https://t.me/vartovi_kyiv Дізнавайтесь про важливі події першими. На кадрах видно, як на стадіоні б'ються близько 10 підлітків. Ще кілька десятків людей спостерігають за тим, що відбувається і знімають ролики на телефони. Офіційна інформація уточнюється. Відео пабліку ХТЗ Gepostet von Вартові еспресо am Sonntag, 23. Februar 2020

На кадрах видно, як на стадіоні б'ються близько 10 підлітків. Половина б'є ногами лежачих. Ще кілька десятків людей спостерігають за подіями і знімають ролики на телефони, кричают і плескають. У поліції офіційних коментарів щодо події поки не надали, інформація ще перевіряється.

Нагадаємо, на збиткове харківське метро спустять ще десятки мільйонів.

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