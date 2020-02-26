У Харкові в найближчі дні будуть «погодні гойдалки»

Після різкого потепління в Харкові знову похолодає

Інформацію про погоду в місті опублікував сайт Gismeteo.

У середу, 26 лютого температура вдень буде коливатися в районі 9-10 градусів тепла. На наступний день, в четвер, потепліє ще більше.

Так, 27 лютого в Харкові і області буде мінлива хмарність та опади у вигляді сильного дощу. Вночі - плюс 4 градусів, вдень температура повітря підніметься до 12 градусів.

У п'ятницю, 28 лютого, харків'ян порадує вдень ясна погода. Нічний сніг вранці послабшає і незабаром закінчиться. Уночі буде плюс 5 градусів, а вдень походает, порівняно з минулими днями – + 6 градусів.

Субота, 29 лютого, на протязі всього буде похмурою. Дрібний дощ, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора зміниться на мокрий дощ зі снігом. Вночі - мінус 1 градус, вдень + 6 градусів.

Нагадаємо, що харків'яни стали рідше їздити на метро по 8 гривень. У січні кількість пасажирів зменшилося майже на 10% за минулий місяць.

«Харків'яни перестали довіряти метро з 8», – відзначили в мережі.

Згідно з повідомленням Головного управління статистики у Харківській області, у січні цього року метрополітен перевіз 16,3 млн пасажирів, що на 9,5% менше обсягу січня 2019 р.

У коментарях користувачі мережі почали обговорювати новину. Багато жартує, що деякі просто почали стрибати через турнікет, а інші додали, що в Польщі на ці 10% додалося харків'ян.

«А в Польщі якраз збільшилася кількість харків'ян на 10%», «Просто багато почали перестрибувати через турнікет, не потягнули такі ціни 😂», «Всі машини купили 😜 лише б не платити за 8», «Майже стільки ж варто , як і маршрутка . Сенс», – відзначили в мережі харків'яни.

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