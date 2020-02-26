У Харкові родина отруїлася чадним газом

Про це повідомляється в оперативному зведенні ХОДА.

Інцидент стався сьогодні вночі в Київському районі, 1-му Лісопарковому провулку. Мешканці п'ятиповерхівки, яка опалюється за допомогою газових колонок, відчули нездужання, і викликали швидку допомогу.

Лікарі діагностували у чотирьох членів сім'ї отруєння чадним газом. Батьки відмовилися від госпіталізації, а дітей 12 і 19 років відправили в лікарню для профілактики.

Відзначимо, що раніше в Харківській області був схожий інцидент. Тоді чоловік помер від отруєння чадним газом. Трагедія сталася у селі Малі Бучки Сахновщинського району. Сусіди помітили дим, що виходить від одного з будинків, і поспішили на допомогу. Увійшовши всередину, місцеві жителі побачили бездиханне тіло чоловіка, 1934 року народження. Пожежа площею в один квадратний метр самоліквідувався через брак кисню.

Власник будинку встиг вдихнути смертельну дозу чадного газу.

Нагадаємо, що харків'яни стали рідше їздити на метро по 8 гривень. У січні кількість пасажирів зменшилося майже на 10% за минулий місяць.

«Харків'яни перестали довіряти метро з 8», – відзначили в мережі.

Згідно з повідомленням Головного управління статистики у Харківській області, у січні цього року метрополітен перевіз 16,3 млн пасажирів, що на 9,5% менше обсягу січня 2019 р.

У коментарях користувачі мережі почали обговорювати новину. Багато жартує, що деякі просто почали стрибати через турнікет, а інші додали, що в Польщі на ці 10% додалося харків'ян.

«А в Польщі якраз збільшилася кількість харків'ян на 10%», «Просто багато почали перестрибувати через турнікет, не потягнули такі ціни 😂», «Всі машини купили 😜 лише б не платити за 8», «Просто "шалені" бабки перестали крутитися в метро через обмеження кількості поїздок. Тепер сидять по домівках і виходять тільки по справі, а не просто зганяти на базар і поговорити по душах.», «Майже стільки ж варто , як і маршрутка . Сенс», – відзначили в мережі харків'яни.

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