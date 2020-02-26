Харків'яни стали рідше їздити на метро по 8 гривень

У січні кількість пасажирів зменшилося майже на 10% за минулий місяць. Про це написали в соціальних мережах спільнота «Х_Харьков», повідомляє Politeka.net.

«Харків'яни перестали довіряти метро з 8», – відзначили в мережі.

Згідно з повідомленням Головного управління статистики у Харківській області, у січні цього року метрополітен перевіз 16,3 млн пасажирів, що на 9,5% менше обсягу січня 2019 р.

У коментарях користувачі мережі почали обговорювати новину. Багато жартує, що деякі просто почали стрибати через турнікет, а інші додали, що в Польщі на ці 10% додалося харків'ян.

«А в Польщі якраз збільшилася кількість харків'ян на 10%», «Просто багато почали перестрибувати через турнікет, не потягнули такі ціни 😂», «Всі машини купили 😜 лише б не платити за 8», «Просто "шалені" бабки перестали крутитися в метро через обмеження кількості поїздок. Тепер сидять по домівках і виходять тільки по справі, а не просто зганяти на базар і поговорити по душах.», «Майже стільки ж варто , як і маршрутка . Сенс», – відзначили в мережі харків'яни.

Нагадаємо, що в Харківській міськраді вкотре вирішив перейменувати проспект Григоренко маршала Жукова, пролягає від Московського проспекту до проспекту Героїв Сталінграда. За ухвалення рішення проголосували 52 депутати, проти — 8.

Питання представив секретар топонімічної комісії Олексій Хорошковатий, який посилався на результати опитування громадськості. За його словами, більшість харків'ян були за перейменування.

Перед голосуванням висловилися проти перейменування у своїх виступах депутати міськради Іван Ракич та Ігор Черняк, а також лідер харківського Нацкорпуса Костянтин Немічев.

Нагадаємо, під Харковом безслідно зникла дівчинка, батьки не знаходять собі місця: фото і прикмети

Як повідомляла Politeka, термінова евакуація людей у Харкові, оточили 60 будівель: що відомо

Також Politeka писала, що у Харкові через будівництво метро знесуть майже сотню будинків: з'явилися подробиці