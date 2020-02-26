У Харкові скандал з перейменуванням популярного проспекту

У Харківській міськраді вкотре вирішив перейменувати проспект Григоренко на маршала Жукова, який пролягає від Московського проспекту до проспекту Героїв Сталінграда

Результати голосування опублікували Харків Times.

За ухвалення рішення проголосували 52 депутати, проти — 8.

Питання представив секретар топонімічної комісії Олексій Хорошковатий, який посилався на результати опитування громадськості. За його словами, більшість харків'ян були за перейменування.

Перед голосуванням висловилися проти перейменування у своїх виступах депутати міськради Іван Ракич та Ігор Черняк, а також лідер харківського Нацкорпуса Костянтин Немічев.

В мережі відразу ж відреагували на скандальне перейменування. Зокрема, висловилися автори популярного в Харкові пабліка в instagram «H_Kharkiv»

«Наша пісня гарна, починай спочатку б...ь. Проспект Григоренка довірився справах і знову став Жукова», – написали в мережі.

Також місцеві жителі прокоментували подію в коментарях.

«Вже не зрозуміло, де живеш», «Гаразд Жуков, хто такий Григоренко?», «Жукова все ж яскравіше, ніж Григоренко», «Їм нічим зайнятися? Та на...ть як буде називатися проспект. Займіться істотними справами, ідіоти!!!!», «Давайте назва всіх вулиць і проспектів міняти назад!!! Відмивання грошей б..ть...», – розгнівалися харків'яни.

Нагадаємо, що в Харкові почалася хвиля масових мінування будівель. Повідомлення про закладення вибухівки в житлових будинках, медичних закладах, торгових центрах, залізничному та автовокзалах міста надійшло на електронну пошту поліції 25 лютого близько 15:40

У другій половині дня було терміново евакуйовано сотні людей із-за загрози вибуху. Всього «замінували» близько 60 будівель.

Щоб перевірити всі адреси, слідчо-оперативні групи і фахівці вибухотехнічного управління працювали до пізньої ночі, але нічого небезпечного не знайшли.

На залізничному вокзалі фахівці працювали близько години, пасажирів, всіх вивели з будівлі, а рух поїздів не зупинили.

«Пасажири реагували дуже спокійно, дуже повільно залишали вокзал», – розповіла очевидиця інциденту в сюжеті ТСН.

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