У міськраді Харкова розповіли про будівництво метро

У Харкові зносять будівлі та будинки на Одеській, які заважають будівництву метро. Про це пишуть «Коментарі. Харків».

У планах міста демонтувати близько 90 об'єктів нерухомості від перехрестя Державинської і проспекту Гагаріна. Серед них і приватні багатоквартирні будинки, магазини та АЗС. Більшість об'єктів вже викуплені.

Між перехрестям та проспектом буде цілих сім виходів з метро. Крім того, виконуються роботи з демонтажу комунікацій та газопроводу низького тиску. Їх проводять у денний час.

Крім того, мер оприлюднив у соцмережах фото будівництва сполучної гілки до депо від станції метро "Перемога".

Відзначимо, що в Харкові будуються дві нові станції метро: "Державінська" і "Одеська". Крім того, будують Алексіївське депо і планують закупити нові вагони. Проект реалізується за рахунок кредитних коштів ЄБРР (160 мільйонів євро) і ЄІБ (160 мільйонів євро).

Нагадаємо, що в мережі показали наслідки бурі у Харкові. Вчорашній шторм у Харкові поламав паркани, балкони та обірвав дроти. Деякі райони залишилися без світла. У мережі ж публікують кадри наслідків потужного вітру з хуртовиною.

Недалеко від метро «Перемога» вітром знесло огорожу. На ХТЗ також знесло паркан. В 759-м микрорайне на Тахрова, 4 вітер вирвав дерево з коренем, перебив проводу на ліхтарях, а також перегородив дорогу до гаражів.

Також ми писали, що діти не можуть потрапити в садок через розталого снігу в Харкові. У Харкові розтанув сніг, який нанесло хуртовиною в ніч на 25 лютого, з-за чого в місті стоять величезні калюжі.

«Затока на площі Фейєрбаха, який потрібно перетинати поромом, щоб діти потрапили в садок N84», – повідомили в соцмережі, опублікувавши показове фото.

Нагадаємо, озброєні люди влаштували масову бійку в Харкові: відео побоїща в мережу злили

Як повідомляла Politeka, погода влаштує харків'янам справжнє випробування: після хуртовини відразу +12, з'явився прогноз

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