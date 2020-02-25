Названі райони, в яких зі вчора досі немає електрики

25 лютого, після нічної хуртовини та сильні пориви вітру, багато населених пунктів залишаються без світла на Харківщині

Про це розповіли у Департаменті цивільного захисту населення Харківської облдержадміністрації.

У зв'язку з погіршенням погоди 24 лютого в Харківській області (дощ, мокрий сніг, налипання мокрого снігу) частково знеструмлено населені пункти.

Знеструмлено абоненти в таких районах станом на ранок 25 февраяля:

Зачепилівський;

Харківський;

Богодухівський;

Коломацький;

Краснокутський;

Валківський;

Куп'янський.

Нагадаємо, що в мережі показали наслідки бурі у Харкові. Вчорашній шторм у Харкові поламав паркани, балкони та обірвав дроти. Деякі райони залишилися без світла. У мережі ж публікують кадри наслідків потужного вітру з хуртовиною.

Так, в Харківському районі відключили світло близько 22-ї години вечора на всю ніч. 25 лютого харків'яни можуть спостерігати таку картину в місті.

Недалеко від метро «Перемога» вітром знесло огорожу. На ХТЗ також знесло паркан. В 759-м микрорайне на Тахрова, 4 вітер вирвав дерево з коренем, перебив проводу на ліхтарях, а також перегородив дорогу до гаражів.

Також ми писали, що діти не можуть потрапити в садок через розталого снігу в Харкові. У Харкові розтанув сніг, який нанесло хуртовиною в ніч на 25 лютого, з-за чого в місті стоять величезні калюжі.

«Затока на площі Фейєрбаха, який потрібно перетинати поромом, щоб діти потрапили в садок N84», – повідомили в соцмережі, опублікувавши показове фото.

Харків'яни відразу прийняли коментувати інцидент.

«Ідіть в парк і прославляйте Гепу», «довіряй справах», «Там в академії є надземний перехід», «який жах», «там так завжди», «От сволоти невдячні, лудший на чолі міста на пару з природою зробив для вас нове прекрасне озеро, а ви ноете!», «Нехай гепа гондоли купить і гондольєрів», – сміються в мережі.

Нагадаємо, на збиткове харківське метро спустять ще десятки мільйонів.

Як повідомляла Politeka, харків'яни потрапили в пастку комунальників.

Також Politeka писала, що вандали влаштували погром в улюбленому парку харків'ян, фото наслідків.