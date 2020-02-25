В мережі показали наслідки бурі у Харкові
Вчорашній шторм у Харкові поламав паркани, балкони та обірвав дроти. Деякі райони залишилися без світла. У мережі ж публікують кадри наслідків потужного вітру з хуртовиною. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на паблік у соцмережі instagram «H_Kkarkiv».
Так, в Харківському районі відключили світло близько 22-ї години вечора на всю ніч.
25 лютого харків'яни можуть спостерігати таку картину в місті.
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Недалеко від метро «Перемога» вітром знесло огорожу. На ХТЗ також знесло паркан.
В 759-м микрорайне на Тахрова, 4 вітер вирвав дерево з коренем, перебив проводу на ліхтарях, а також перегородив дорогу до гаражів.
На Баварії біля будинків позносило обшивку балкона.
Як ми раніше повідомляли, у Харкові 24 лютого був шторм. На території всієї Харківської області швидкість вітру посилювалася до 25-34 м/с.
"Кількість опадів 15-49 мм за 12:00 і менше", – підтвердили в гідрометцентрі.
Зазначений рівень погодних умов відповідає другому (помаранчевого) рівнем небезпеки.
Нагадаємо, що в неділю, 23 лютого, в Харкові група підлітків влаштувала масову бійку на стадіоні.
«За попередніми даними, бійка сталася вчора між жителями Салтівки і ХТЗ», – повідомили у мережі.
На кадрах видно, як на стадіоні б'ються близько 10 підлітків. Половина б'є ногами лежачих. Ще кілька десятків людей спостерігають за подіями і знімають ролики на телефони, кричают і плескають. У поліції офіційних коментарів щодо події поки не надали, інформація ще перевіряється.
В коментарях жителі розділилися на кілька таборів.
«Нічого страшного! Майже,по-чесному! Стимул буде йти займатися, а не в комп втикати...», «Зібрати і на передову, це вони на камеру такі хоробрі», «Так нормально! Хоч якась розвага, не повбивали - ж один одного. У нас ,то ж таке було в 80-90 роках!»,"Придурки..влаштували шоу..зібрали глядачів і випендрюються на публіку... якби вміли думати, то всі питання вирішили б методом переговорів, а не боями без правил. У натовпу теж діагноз... знімають радіють..», «На цьому відео, тільки сніг справжній🙄 бійку так і не побачив», – відзначили у користувачів мережі.
Нагадаємо, на збиткове харківське метро спустять ще десятки мільйонів.
Як повідомляла Politeka, харків'яни потрапили в пастку комунальників.
Також Politeka писала, що вандали влаштували погром в улюбленому парку харків'ян, фото наслідків.