В мережі показали наслідки бурі у Харкові

Вчорашній шторм у Харкові поламав паркани, балкони та обірвав дроти. Деякі райони залишилися без світла. У мережі ж публікують кадри наслідків потужного вітру з хуртовиною. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на паблік у соцмережі instagram «H_Kkarkiv».

Так, в Харківському районі відключили світло близько 22-ї години вечора на всю ніч.

25 лютого харків'яни можуть спостерігати таку картину в місті.

Недалеко від метро «Перемога» вітром знесло огорожу. На ХТЗ також знесло паркан.

В 759-м микрорайне на Тахрова, 4 вітер вирвав дерево з коренем, перебив проводу на ліхтарях, а також перегородив дорогу до гаражів.

На Баварії біля будинків позносило обшивку балкона.

Як ми раніше повідомляли, у Харкові 24 лютого був шторм. На території всієї Харківської області швидкість вітру посилювалася до 25-34 м/с.

"Кількість опадів 15-49 мм за 12:00 і менше", – підтвердили в гідрометцентрі.

Зазначений рівень погодних умов відповідає другому (помаранчевого) рівнем небезпеки.

Нагадаємо, що в неділю, 23 лютого, в Харкові група підлітків влаштувала масову бійку на стадіоні.

«За попередніми даними, бійка сталася вчора між жителями Салтівки і ХТЗ», – повідомили у мережі.

На кадрах видно, як на стадіоні б'ються близько 10 підлітків. Половина б'є ногами лежачих. Ще кілька десятків людей спостерігають за подіями і знімають ролики на телефони, кричают і плескають. У поліції офіційних коментарів щодо події поки не надали, інформація ще перевіряється.

В коментарях жителі розділилися на кілька таборів.

«Нічого страшного! Майже,по-чесному! Стимул буде йти займатися, а не в комп втикати...», «Зібрати і на передову, це вони на камеру такі хоробрі», «Так нормально! Хоч якась розвага, не повбивали - ж один одного. У нас ,то ж таке було в 80-90 роках!»,"Придурки..влаштували шоу..зібрали глядачів і випендрюються на публіку... якби вміли думати, то всі питання вирішили б методом переговорів, а не боями без правил. У натовпу теж діагноз... знімають радіють..», «На цьому відео, тільки сніг справжній🙄 бійку так і не побачив», – відзначили у користувачів мережі.

У мережі з'явилося ВІДЕО масової бійки підлітків у Харкові У Мережі з'явилося відео масової дитячої бійки на ХТЗ. За попередніми даними, бійка сталася вчора між жителями Салтівки і ХТЗ. На кадрах видно, як на стадіоні б'ються близько 10 підлітків. Ще кілька десятків людей спостерігають за тим, що відбувається і знімають ролики на телефони. Офіційна інформація уточнюється. Відео пабліку ХТЗ Gepostet von Вартові еспресо am Sonntag, 23. Februar 2020

Нагадаємо, на збиткове харківське метро спустять ще десятки мільйонів.

Як повідомляла Politeka, харків'яни потрапили в пастку комунальників.

Також Politeka писала, що вандали влаштували погром в улюбленому парку харків'ян, фото наслідків.