В неділю, 23 лютого, в Харкові група підлітків влаштувала масову бійку на стадіоні
Про це повідомляється на сторінці "Вартові еспресо" в Facebook, повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
«За попередніми даними, бійка сталася вчора між жителями Салтівки і ХТЗ», – повідомили у мережі.
На кадрах видно, як на стадіоні б'ються близько 10 підлітків. Половина б'є ногами лежачих. Ще кілька десятків людей спостерігають за подіями і знімають ролики на телефони, кричают і плескають у долоні.
В поліції офіційних коментарів щодо події поки не надали, інформація ще перевіряється.
В коментарях жителі розділилися на кілька таборів.
«Нічого страшного! Майже,по-чесному! Стимул буде йти займатися, а не в комп втикати...», «Зібрати і на передову, це вони на камеру такі хоробрі», «Так нормально! Хоч якась розвага, не повбивали - ж один одного. У нас ,то ж таке було в 80-90 роках!», «Молодці, рослабуха клас», "Придурки..влаштували шоу..зібрали глядачів і випендрюються на публіку... якби вміли думати, то всі питання вирішили б методом переговорів, а не боями без правил. У натовпу теж діагноз... знімають радіють..», «На цьому відео, тільки сніг справжній🙄 бійку так і не побачив», «Допотопні!», «Стінка на стінку завжди було традиційною культурою харківських илитарных районів і передмістя. У чому епатаж?», – відзначили у користувачів мережі.
Нагадаємо, що у Харкові з'явився меморіал з неправильною датою заснування міста. В районі Салтівка в Харкові понад 5 років стоїть меморіал місту з неправильним роком заснування. Так, на стіні написаний 1658, коли, насправді, Харків був заснований у 1654 році.
«Х*евая сенсація від салтівських вчених: ХХ насправді був заснований на два роки пізніше», – пояснили фото.
В коментарях харків'яни почали бурхливо обговорювати недбайливих вчених, а також наводити приклади з історії.
Нагадаємо, на збиткове харківське метро спустять ще десятки мільйонів.
Як повідомляла Politeka, харків'яни потрапили в пастку комунальників.
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