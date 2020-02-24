В неділю, 23 лютого, в Харкові група підлітків влаштувала масову бійку на стадіоні

Про це повідомляється на сторінці "Вартові еспресо" в Facebook, повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«За попередніми даними, бійка сталася вчора між жителями Салтівки і ХТЗ», – повідомили у мережі.

На кадрах видно, як на стадіоні б'ються близько 10 підлітків. Половина б'є ногами лежачих. Ще кілька десятків людей спостерігають за подіями і знімають ролики на телефони, кричают і плескають у долоні.

В поліції офіційних коментарів щодо події поки не надали, інформація ще перевіряється.

В коментарях жителі розділилися на кілька таборів.

«Нічого страшного! Майже,по-чесному! Стимул буде йти займатися, а не в комп втикати...», «Зібрати і на передову, це вони на камеру такі хоробрі», «Так нормально! Хоч якась розвага, не повбивали - ж один одного. У нас ,то ж таке було в 80-90 роках!», «Молодці, рослабуха клас», "Придурки..влаштували шоу..зібрали глядачів і випендрюються на публіку... якби вміли думати, то всі питання вирішили б методом переговорів, а не боями без правил. У натовпу теж діагноз... знімають радіють..», «На цьому відео, тільки сніг справжній🙄 бійку так і не побачив», «Допотопні!», «Стінка на стінку завжди було традиційною культурою харківських илитарных районів і передмістя. У чому епатаж?», – відзначили у користувачів мережі.

Нагадаємо, що у Харкові з'явився меморіал з неправильною датою заснування міста. В районі Салтівка в Харкові понад 5 років стоїть меморіал місту з неправильним роком заснування. Так, на стіні написаний 1658, коли, насправді, Харків був заснований у 1654 році.

«Х*евая сенсація від салтівських вчених: ХХ насправді був заснований на два роки пізніше», – пояснили фото.

В коментарях харків'яни почали бурхливо обговорювати недбайливих вчених, а також наводити приклади з історії.

У мережі з'явилося ВІДЕО масової бійки підлітків у Харкові У Мережі з'явилося відео масової дитячої бійки на ХТЗ. За попередніми даними, бійка сталася вчора між жителями Салтівки і ХТЗ. На кадрах видно, як на стадіоні б'ються близько 10 підлітків. Ще кілька десятків людей спостерігають за тим, що відбувається і знімають ролики на телефони. Офіційна інформація уточнюється. Відео пабліку ХТЗ Gepostet von Вартові еспресо am Sonntag, 23. Februar 2020

Нагадаємо, на збиткове харківське метро спустять ще десятки мільйонів.

Як повідомляла Politeka, харків'яни потрапили в пастку комунальників.

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