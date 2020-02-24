В воскресенье, 23 февраля, в Харькове группа подростков устроила массовую драку на стадионе
Об этом сообщается на странице "Вартові еспресо" в Facebook, сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
«По предварительным данным, драка произошла вчера между жителями Салтовки и ХТЗ», – сообщили в сети.
На кадрах видно, как на стадионе бьются около 10 подростков. Половина бьет ногами лежачих. Еще несколько десятков человек наблюдают за происходящим и снимают ролики на телефоны, кричают и хлопают.
В полиции официальных комментариев относительно происшествия пока не предоставили, информация еще проверяется.
В комментариях жители разделились на несколько лагерей.
«Ничего страшного! Почти,по чесноку! Стимул будет идти заниматься, а не в комп втыкать...», «Собрать и на передовую, это они на камеру такие храбрые», «Да нормально! Хоть какое-то развлечение, не поубивали - же друг друга. У нас ,то же такое было в 80-90 годах!», «Молодцы, рослабуха класс», "Придурки..устроили шоу..собрали зрителей и выпендриваются на публику... Если бы умели думать, то все вопросы решили бы методом переговоров, а не боями без правил. У толпы тоже диагноз... снимают радуются..», «На этом видео, только снег настоящий🙄 драку так и не увидел», «Допотопные!», «Стенка на стенку всегда было традиционной культурой харьковских илитарных районов и пригорода. В чем эпатаж?», – отметили в пользователи сети.
Напомним, что в Харькове появился мемориал с неправильной датой основания города. В районе Салтовка в Харькове более 5 лет стоит мемориал городу с неправильным годом основания. Так, на стене написан 1658, когда, на самом деле, Харьков был основан в 1654 году.
«Х*евая сенсация от салтовских ученых: ХХ на самом деле был основан на два года позже», – пояснили фото.
В комментариях харьковчане начали бурно обсуждать нерадивых ученых, а также приводить примеры с истории.
Напомним, на убыточное харьковское метро спустят еще десятки миллионов.
Как сообщала Politeka, харьковчане попали в ловушку коммунальщиков.
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