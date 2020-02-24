В воскресенье, 23 февраля, в Харькове группа подростков устроила массовую драку на стадионе

Об этом сообщается на странице "Вартові еспресо" в Facebook, сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«По предварительным данным, драка произошла вчера между жителями Салтовки и ХТЗ», – сообщили в сети.

На кадрах видно, как на стадионе бьются около 10 подростков. Половина бьет ногами лежачих. Еще несколько десятков человек наблюдают за происходящим и снимают ролики на телефоны, кричают и хлопают.

В полиции официальных комментариев относительно происшествия пока не предоставили, информация еще проверяется.

В комментариях жители разделились на несколько лагерей.

«Ничего страшного! Почти,по чесноку! Стимул будет идти заниматься, а не в комп втыкать...», «Собрать и на передовую, это они на камеру такие храбрые», «Да нормально! Хоть какое-то развлечение, не поубивали - же друг друга. У нас ,то же такое было в 80-90 годах!», «Молодцы, рослабуха класс», "Придурки..устроили шоу..собрали зрителей и выпендриваются на публику... Если бы умели думать, то все вопросы решили бы методом переговоров, а не боями без правил. У толпы тоже диагноз... снимают радуются..», «На этом видео, только снег настоящий🙄 драку так и не увидел», «Допотопные!», «Стенка на стенку всегда было традиционной культурой харьковских илитарных районов и пригорода. В чем эпатаж?», – отметили в пользователи сети.

Напомним, что в Харькове появился мемориал с неправильной датой основания города. В районе Салтовка в Харькове более 5 лет стоит мемориал городу с неправильным годом основания. Так, на стене написан 1658, когда, на самом деле, Харьков был основан в 1654 году.

«Х*евая сенсация от салтовских ученых: ХХ на самом деле был основан на два года позже», – пояснили фото.

В комментариях харьковчане начали бурно обсуждать нерадивых ученых, а также приводить примеры с истории.

У мережі з'явилося ВІДЕО масової бійки підлітків у Харкові У Мережі з'явилося відео масової дитячої бійки на ХТЗ. За попередніми даними, бійка сталася вчора між жителями Салтівки і ХТЗ. На кадрах видно, як на стадіоні б'ються близько 10 підлітків. Ще кілька десятків людей спостерігають за тим, що відбувається і знімають ролики на телефони. Офіційна інформація уточнюється. Відео пабліку ХТЗ Gepostet von Вартові еспресо am Sonntag, 23. Februar 2020

Напомним, на убыточное харьковское метро спустят еще десятки миллионов.

Как сообщала Politeka, харьковчане попали в ловушку коммунальщиков.

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