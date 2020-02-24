У Харкові підрахували, на скільки зменшилося населення міста за минулий рік

За станом на 1 січня 2020 року населення Харкова склала 1 мільйон 443 тисячі 200 чоловік За рік населення першій столиці України зменшилося на 2900 осіб. Про це розповіли в Головному управлінні статистики в Харківській області.

Народжуваність порівняно з 2018 роком знову значно знизилася: у 2019 у місті народилися 9593 немовляти, тобто на 5,2% менше, ніж роком раніше.

Також знизилася і кількість смертей. Торік харків'яни рідше вмирали на 3,8% порівняно з 2018 роком – 19 тисяч 102 людини.

За станом на 1 січня 2018 року населення міста становило 1 мільйон 450 тисяч 82 людини, і з тих пір воно неухильно скорочувалася.

Згідно з даними Держстату, станом на 1 січня 2020 року чисельність населення України склала 41 мільйон 902 тисячі 400 чоловік. Смертність продовжує значно перевищувати показники народжуваності, практично в два рази.

Нагадаємо, що у Харкові придумали нове «покращення» для місцевих пенсіонерів. Люди, які досягли пенсійного віку і пішли на заслужений відпочинок, отримають пільговий E-ticket, яким передбачено 50 безкоштовних поїздок у метрополітені і ще 50 – в трамваї та тролейбусі.

Що ж стосується особливо активних пенсіонерів, яким не сидиться вдома, і неважливо, з якої причини, то вони «зможуть поповнити пільгову картку і оплачувати проїзд вже по повній вартості».

Також ми писали, що в Харкові пропала 12-річна дівчинка. За даними поліції, 12-річна дівчинка Марія-Ангеліна Русанова пішла з дому ввечері 22 лютого і досі не повернулася.

Прикмети: світле волосся трохи нижче плечей, повне кругле обличчя. Була одягнена в зелену куртку, сині джинси і червоні чоботи.

Нагадаємо, люта стихія загрожує харків'янам: "краще залишитися вдома", синоптики зробили попередження

Як повідомляла Politeka, у Харкові з'явився скандальний пам'ятник: місцеві поза себе від люті, фото

Також Politeka писала, що харків'янин поставив на вуха поліцію і вибухотехніків міста: "небезпечний шматок м'яса"