У Харкові пропала 12-річна дівчинка

За даними поліції, 12-річна дівчинка Марія-Ангеліна Русанова пішла з дому ввечері 22 лютого і досі не повернулася.

Прикмети: світле волосся трохи нижче плечей, повне кругле обличчя. Була одягнена в зелену куртку, сині джинси і червоні чоботи.

Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження зниклого, міліція просить повідомити за телефонами (057) 705-98-15 або 102.

Як ми повідомляли, в Одеській області безслідно зник 12-річний хлопчик, який вийшов з дому на прогулянку і не повернувся. Про зникнення в поліцію повідомили родичі підлітка.

За словами правоохоронців, у Подільському районі Одеської області встановлюється місцезнаходження Чоботаря Костянтина, 2008 року народження, який напередодні пішов з дому в невідомому напрямку.

Костя має зріст 165 см, міцної статури, волосся чорне, на обличчі з лівої сторони родимка. Був одягнений у чорні спортивні штани з білими смужками з боків, синю куртку, шапку і білі кросівки.

«Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження дитини, просять інформувати за тел: (050) 554 20 20, (048) 624 20 20 або на спецлінію "102" в Одесі», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в одному з приватних дитсадків Харкова вихователі не встежили за трирічним хлопчиком, і дитина покинув територію установи. За інформацією журналістів, вихователь повела на прогулянку вісім дітей, проте в якийсь момент їх залишилося тільки семеро. Трирічний Святослав пішов гуляти по району.

Як розповіла мама хлопчика Катерина Посохова, коли вихователь кинулася на пошуки малюка і знайшла його, він вже встиг перейти внутрішньоквартальних доріг, які хоч і більш безпечні, але машини там теж їздять.

Поки вихователька шукала зниклого Святослава, інші діти залишалися на вулиці самі, без нагляду.

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