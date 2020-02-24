В супермаркеті Харкова «замінували» шматок м'яса

В камері схову супермаркету на Московському проспекті повідомили про вибухівку. Таке повідомлення надійшло в поліцію в суботу, 22 лютого близько 17:30 від невідомого харків'янина. Про це повідомляє портал Місто Х.

На місце виїхали вибухотехніки і правоохоронці. Вони оглянули камеру зберігання, але знайшли в зазначеній комірці тільки шматок м'яса.

Мінером виявився 32-річний мешканець міста Харкова, який вирішив пожартувати над службами охорони порядку і підняти паніку в стадії алкогольного сп'яніння.

У нього вилучили мобільний телефон, з якого був зроблений дзвінок. Крім того, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує в'язниця на строк від 2 до 6 років.

Нагадаємо, що киянка "замінувала" нічний клуб на вулиці Дмитрівській.

"Зловмисниця по телефону повідомила про закладення вибухівки в приміщенні розважального закладу. Однак під час відпрацювання об'єкта жодних підозрілих предметів або речовин правоохоронці не виявили", – розповіли в поліції.

З клубу було евакуйовано 150 осіб.

Неправдиве повідомлення в поліцію зробила жінка, родом з Києва, 1979 року народження.

Після її затримання йде розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) ККУ.

Киянці загрожує до шести років позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що вибух прогримів в Києві за адресою проспект Володимира Маяковського (Троєщина). НП сталася в ніч на 24 лютого у відділенні Таскомбанку. Вибух прогримів близько 01:55, але виклик на лінію «102» надійшов близько 03:20.

Мешканці сусідніх будинків розповіли, що почули гучний хлопок, але що саме і де відбулося, було не зрозуміло. Лише через півтори години стало відомо, що епіцентр вибуху знаходиться у відділенні Таскомбанку.

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