У Харкові з'явився меморіал з неправильною датою заснування міста

В районі Салтівка в Харкові понад 5 років стоїть меморіал місту з неправильним роком заснування. Так, на стіні написаний 1658, коли, насправді, Харків був заснований у 1654 році. Про це написали в соціальних мережах спільнота «Х_Харьков», повідомляє Politeka.net.

«Х*евая сенсація від салтівських вчених: ХХ насправді був заснований на два роки пізніше», – пояснили фото.

В коментарях харків'яни почали бурхливо обговорювати недбайливих вчених, а також наводити приклади з історії.

«Аерографія там вже років 5 точно...», «Соромно не знати ,що Харків заснований 1654 за указом російського царя Олексія Михайловича», «Я прошу вибачення. Ця штука там намальована вже років 5...», «1654», «Ура! і Харків – не Харків І Україна – не Україна .», «Ну буду хоч тепер знати», «Да немає ніякого Харкова, це все обман людей», «Спочатку вона і була такою - в 1656 році було засноване Харківське воєводство і цю дату брали як дати заснування. Вже в радянські роки дату «підігнали» під возз'єднання України з Росією в 1654 році. А взагалі, деякі історики вважають правильною датою 1651 рік, і навіть 1630-е.», – відзначили в мережі користувачі.

Нагадаємо, що поки харків'яни сидять без води, на вулиці Олександра Матросова забив «термальний джерело». Кілька десятків метрів вулиці залила гаряча вода.

В кадр потрапило і місце, де трапився прорив магістралі. Як видно на скріні, вода б'є, не перестаючи.

За словами автора, така картина спостерігається вже другий день поспіль. Зазначимо, що з-за туману практично не видно дороги.

Також ми писали, що реклама, якої загиджені міські ліфти, не на жарт обурила деяких городян. Автор поділився запис з камери відеоспостереження, де видно, як чоловік заклеює чисті двері ліфта рекламними оголошеннями.

Нагадаємо, на збиткове харківське метро спустять ще десятки мільйонів.

Як повідомляла Politeka, харків'яни потрапили в пастку комунальників.

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