Вже з 1 березня без електроэнергіії можуть залишитися 16 багатоквартирних будинків у Харкові

А все через те, що верстатобудівний завод, до абонентської мережі якого підключені ці будинки, не передав багатоповерхівки на баланс «Харківобленерго».

Про проблему в групі «Типове ХТЗ» написав один з користувачів, передає Politeka.

За його словами, жителям семи будинків запропонували модернізацію внутрішньобудинкових електромереж за свій рахунок. Якщо вона не буде проведена, будинки не підключать до електропостачання.

«Вартість проекту з кожного будинку становить 35000 грн. Після складання проекту стане відома остаточна вартість для його реалізації. За попередніми даними (за інформацією представника проектної організації) це сума від 7500 до 10 000 грн з кожної квартири!», – йдеться у повідомленні.

Щоб якось зрушити ситуацію з мертвої точки, мешканці будинків запросили ЗМІ, сподіваючись, що висвітлення ситуації допоможе вирішити проблему.

Раніше харків'яни вже розповідали про насування проблеми. Вони відзначають, що у зв'язку з тим, що Харківський верстатобудівний завод не працює, а значить, не в змозі оплачувати електроенергію.

«Обленерго погодилося перепідключити будинки та відкрити особові рахунки мешканцям за умови реконструкції всередині будинкових мереж та встановлення сучасних приладів обліку!!!», – пояснюють харків'яни.

У січні мешканці ХТЗ, зокрема будинків на Індустріальному проспекті, також стикалися з відключенням електроенергії.

Раніше ми писали, що через раптове відключення електроенергії ледве не загинув житель Одеської області. 7 лютого співробітники служби порятунку отримали виклик із села Малий Фонтан Подільського району, де під загрозою опинилося життя хворого на бронхіальну астму.

Прибулі рятувальники забезпечили аварійне електроживлення будинку за допомогою бензогенератора 2,5 кВт і безперервну роботу медичного приладу.

Нагадаємо, комунальники "зневодять" сотні харків'ян.

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