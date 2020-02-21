Жителі Богодухова на Харківщині серйозно стривожилися за своїх детей

Причиною для цього стало повідомлення в місцевій групі в соцмережі про небезпеку, яка підстерігає неповнолітніх в місті, передає Politeka.

Користувач Оксана Коноз розповіла про те, що біля редакції місцевої газети «Маяк» і біля електростанції невідомий чоловік пропонує дітям у віці семи-дев'яти років цукерки та іграшки, а також кличе їх піти туди, де у нього лежать подарунки.

«До доньки моєї подруги (однокласниці моєї Лізи) цей чоловік підходив вже двічі приблизно о 15:30-16:00», – пише стривожена жінка.

За її словами, особливих прикмет дівчинка не зауважила, бо дуже злякалася, проте повідомила, що одного разу поруч стояв автомобіль.

Автор зазначила, що вже написала заяву в правоохоронні органи, яка зареєстрована в журналі Єдиного обліку Богодухівського відділу поліції, і попросила батьків поговорити з дітьми та попередити їх про небезпеку.

Раніше ми писали про те, що у вересні минулого року небайдужі харків'яни затримали чоловіка, який чіплявся до маленької дівчинки.

Інцидент стався в Слобідському районі міста, а відео затримання та опитування зловмисника опублікував користувач з ніком Стівен Спілберг.

Як повідомив автор, була відвернена спроба зґвалтування дитини педофілом серед білого дня по вулиці Дизельній, 6. Спійманий на гарячому чоловік просив пробачити його, говорив про те, що «перебував у стані прєлєсті» і «дух блуду» його мучив.

Нагадаємо, збоченець взяв у заручники 13-річну дівчинку.

Як повідомляла Politeka, нелюда, який напав на дівчинку на Горизонті, поклали обличчям в асфальт.

Також Politeka писала, що вітчим-педофіл познущався над 12-річною падчеркою.