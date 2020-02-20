20 лютого в Харкові на стадіоні «Металіст» відбудеться» матч 1/16 фіналу Ліги Європи

На поле вийдуть «Шахтар» і португальська «Бенфіка», передає Politeka.

У зв'язку з проведенням матчу після 19:55 для обслуговування, можливо, будуть закриті станції метро «Спортивна» і «Метробудівників», повідомили в КП «Харківський метрополітен».

При цьому там уточнили, що станції можуть закрити тільки на вимогу поліції, про що повідомлять додатково. Разом з тим співробітники метрополітену просять пасажирів враховувати можливі зміни і заздалегідь планувати свій маршрут.

Що ж стосується матчу, то «Бенфіка» і «Шахтар» потрапили в плей-офф, посівши третє місце у своїй групі на Лізі чемпіонів. Після гри 20 лютого в Харкові, 27 лютого вони зустрінуться в Лісабоні.

Остання гра між цими командами була в 2007 році.

Раніше ми писали, що у 2020 році на прибирання харківського метро витратять 46 543 329 гривень, тобто майже по мільйону на тиждень. Площа, яку будуть мити й чистити співробітники клінінгової фірми, становить 310 тисяч квадратних метрів.

Участь у торгах взяли фірми «Системи прогресивного очищення» і спеціалізоване комунальне підприємство «Харківзеленбуд» Харківської міськради. Переміг перший кандидат, оскільки другий запросив за свої послуги майже на півтора мільйона більше.

За ці гроші переможець конкурсу буде прибирати величезну територію з дзеркалами, лавочками, дверима і пасажирськими ліфтами, в тому числі прилеглими до метрополітену територіями (13 005 квадратних метрів).

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