У дитини не було шансів

На Харківщині чотирирічна дитина стала жертвою молодого ротвейлера

Повідомлення про трагедію надійшло до чергової частини Красноградського відділу поліції напередодні в чотири години пополудні, передає Politeka з посиланням на ГУ НП у Харківській області.

По телефону повідомили, що на маленького хлопчика в селі Піщанка напав пес і завдав дитині травми, від яких та померла.

За вказаною адресою негайно виїхали керівництво ГУНП у Харківській області, працівники відділу ювенальної превенції обласного главку, слідчо-оперативна група місцевої поліції.

У ході вивчення обставин трагедії правоохоронці з'ясували, що вдень господиня будинку зібралася на прогулянку з онуком. Жінка буквально на кілька хвилин залишила малюка без нагляду у дворі, але цього вистачило, щоб ротвейлер вирвався з вольєра і напав на нього.

Перелякана бабуся викликала швидку, однак лікарям не вдалося врятувати хлопчика, він помер від отриманих травм.

За словами родичів, сім'я купила трирічного ротвейлера кілька тижнів тому, і до цього випадку ознак агресії він не проявляв.

Слідчими Красноградського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок». Наразі поліцейські з'ясовують всі обставини трагедії.

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