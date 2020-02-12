У Харкові кіт став причиною серйозної сварки між сусідами, що закінчилася викликом поліції

Чоловік, який проживає в будинку по вулиці Академіка Павлова, 160-Д, викинув на мороз сусідського кота, котрий незрозуміло як опинився в тамбурі. Цей момент зафіксувала камера спостереження, і незабаром відео опублікували в групі «ХС Харків».

Як видно на записі, чоловік виходить зі своєї квартири, бачить в тамбурі кота і виносить його на вулицю.

Згодом з'ясувалося, що тварина належить сусідам. Вони негайно викликали поліцію, а в ході конфлікту з чоловіком хлюпнули в нього зеленкою.

У результаті патрульним довелося приймати дві заяви від обох потерпілих сторін.

Як пояснив правоохоронцям чоловік, він подумав, що кіт безпритульний, тому викинув його за поріг, а його дружина відганяла тварину подалі від під'їзду.

Соседские войны по-харьковски 🥴 Мужчина выкинул на улицу в мороз соседского кота, случайно выбежавшего из квартиры в тамбур, чем вызвал гнев жильцов дома. Хозяева котейки вызвали копов, а чтобы было не скучно их ждать, облили мужчину зеленкой 🧪 📍 ул. Академика Павлова, 160-Д Gepostet von ХС • Харьков am Dienstag, 11. Februar 2020

У коментарях одні користувачі звинуватили господарів тварини в тому, що вони не досить добре стежать за нею, інші ж накинулися на чоловіка, який викинув кота на мороз.

«Господарі якщо утримують кота, то і несуть за нього повну відповідальність! Загальний тамбур! У мене є друг, у якого алергія на котів (з набряком Квінке!!!). Нікого не виправдовую, але господар будь-якої тварини повинен ВІДПОВІДАТИ за свою тварину....», «Якщо загальний тамбур, подзвони в двері, скажи: заберіть кота!», «При чому тварина!», «Правильно зробили, його теж треба було викинути на вулицю роздягненого», «Насильство над тваринами. Стаття», «Це не дає йому право викидати кота. У нас теж трапляється, що вискочить, і забуваємо, звичайно, не надовго. Сусід козел», «Не можна було постукати, подзвонити у двері, сказати "заберіть кота"? Може, господарі не помітили, як він вискочив. Може, кіт до вулиці не звик... Капець, одним словом», – пишуть під публікацією.

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