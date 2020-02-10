У центрі міста обмежать рух транспорту у зв'язку з підготовкою до святкування Масляної

Гуляння з нагоди цього свята пройдуть у Харкові з 28 лютого по 1 березня на площі Свободи, передає Politeka з посиланням на прес-службу мерії міста.

У передостанній день лютого на найбільшій площі міста і Європи почне свою роботу масляний ярмарок. Там жителі та гості Харкова зможуть поласувати традиційними для свята ласощами. Крім того, передбачена концертно-розважальна програма за участю відомих творчих колективів міста, численні конкурси з призами тощо.

Пік святкування припадає на неділю, 1 березня.

За словами заступника міського голови Ігоря Терехова, в цей день райони міста презентуватимуть на площі свої тематичні експозиції, буде представлена масштабна концертна програма з розіграшами і нагородженням переможців. А о шостій годині вечора на площі традиційно спалять опудало, що символізує зиму.

Під час святкових заходів на площі посилять заходи безпеки: підтягнуть поліцію, муніципальну охорону, рятувальників і медиків.

У зв'язку з монтажем святкових декорацій з 26 лютого на площі обмежать рух транспорту.

Раніше ми писали про те, що на сайті мерії з'явилася петиція з проханням заасфальтувати вулицю Сумську. На думку автора, бруківка на цій вулиці – додаткове джерело шуму і на ній швидше ламається транспорт. Однак ініціатива викликала невдоволення мешканців міста, про що вони поспішили висловитися в мережі.

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