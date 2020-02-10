У Харкові побудують новий туалет в зоопарку, ціна якого переплюне скандально відому вбиральню в парку Горького

Двоповерховий туалет в зоні «Світ узбережжя» в Харківському зоопарку обійдеться місту в 16 780 760 гривень. Саме така сума тендеру на нове будівництво, оголошеного 24 січня на сайті публічних закупівель Prozorro, передає KHARKIV Today.

Торги мають відбутися вже у вівторок, 11 лютого, проте досі бажаючих будувати туалет за 17 мільйонів поки не знайшлося. На сайті немає жодної заявки.

Що ж входить в цю космічну суму? Відповідно до представленого проекту, туалет матиме прямокутну форму і складатиметься з двох поверхів. На першому будуть жіноча і чоловіча вбиральні, на другому – технічне приміщення тераріуму. Розміри будівлі – 24,7 x 8,64 метрів.

В приміщення підведуть господарсько-питний водопровід, гарячу воду, обладнають виробничу і побутову каналізацію, електропостачання, вентиляцію, кондиціювання. На першому поверсі також побудують котельню з двома котлами для обігріву будівлі.

Також у кошторис входять демонтажні та земляні роботи. Переможець тендеру повинен буде залити фундамент і звести стіни, дах, встановити металоконструкції, перекриття, сходи, вікна, двері, зробити підвісні стелі й утеплити фасад.

Крім того, підрядник облицює частину стін керамічною плиткою, частину пофарбує водостійкою фарбою. В його обов'язки входить покупка матеріалів — від світильників, розеток і труб до умивальників й унітазів.

Імовірно, в будівлі буде десять комплектів одиночних умивальників і ще один фаянсовий, два умивальника для людей з інвалідністю, десять комплектів пісуарів, десять унітазів, комплект підлогових унітазів (чаша «Генуя») і два підлогових унітази для людей з інвалідністю.

На другому поверсі в тераріумі поставлять 10 одиночних умивальників з гарячою і холодною водою, один фаянсовий умивальник і десять сталевих піддонів. Для підігріву води придбають один бойлер.

Усі роботи повинні завершити до 31 грудня 2021 року. Зона «Світ узбережжя» займе 10 тисяч квадратних метрів.

Раніше ми розповідали, що 27 листопада минулого року на сесії Харківської міськради депутати затвердили бюджет на 2020 рік, і є в ньому вельми цікаві позиції. Найцікавіше, мабуть, - це розподіл коштів на ХТМ. Як відомо, місто опинилося на межі комунального колапсу через численні аварії на тепломережах. Проте, складаючи проект бюджету, в міськраді вирішили, що харків'яни потерплять, і виділили на реконструкцію тепломереж 95 мільйонів гривень, в той час, як на будівництво зоопарку дадуть півмільярда.

Ми також писали, що на скандальний фонтан з 13-ма мавпами в центрі Харкова з міської скарбниці витратили 51 мільйон гривень.

«Придбання резонансного музичного фонтану з мавпами і додаткового обладнання до нього коштувало місту 28,6 млн.грн (без ПДВ). Тобто 34,3 млн.грн. з ПДВ. Ще 3,5 млн.грн. без ПДВ (4,2 млн.грн. з ПДВ) коштували монтажні, електротехнічні та додаткові роботи. Всього фонтан разом з монтажем обійшовся в 32,1 млн.грн. без ПДВ або в 38,6 млн.грн. з ПДВ. Ще 7,5 млн.грн. без ПДВ обійшлося влаштування покриттів і бортових каменів.1,1 млн.грн. без ПДВ - загальнобудівельні роботи в яру. 0,3 млн.грн. без ПДВ коштували роботи з озеленення», - повідомили в Харківському антикорупційному центрі.

Нагадаємо, у Харкові на мавп витратять сотні мільйонів.

Як повідомляла Politeka, під Харковом виявили левів та тигрів в жалюгідному стані.

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