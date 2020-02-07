На станції метро «Індустріальна» невдаха- кавалер влаштував цілу кримінальну виставу

Історію, яка сталася на Прольоті у Харкові, розповіли у групі «Типове ХТЗ» у соцмережах.

За словами автора, п'яний чоловік вирішив вкрасти для своєї дами букет прямо у продавчині, яка торгувала квітами в переході. Та не розгубилася і погналася за зловмисником, міцно штовхнувши чоловіка. Той, упавши, втратив свідомість, а потім у нього стався напад, схожий на епілептичний. Принаймні так стверджують очевидці.

На місце події негайно викликали швидку допомогу, медики відвезли горе-крадія в лікарню.

Що буде з продавщицею, історія замовчує.

У коментарях один з користувачів зазначив, що чоловік не був схожий на алкоголіка, але йому відповіли, що «нормальний» би так не вчинив.

Раніше ми розповідали про те, що в Харкові камера відеоспостереження зафіксувала, як чоловік обікрав припаркований автомобіль, розбивши заднє скло і витягнувши сумку з документами.

Судячи з відео, подібним цей зловмисник займається не вперше, оскільки всі його дії чітко відпрацьовані і швидкі.

2 февраля приблизительно в 22.00 на переулке Костюринском возле ТЦ Палладиум разбили стекло в машине и вытащили сумку с документами, паспорт, два загран паспорта и личные документы на имя Велиев Фариз. Если кто его узнал, сообщите по телефону 066 104 74 52. Анонимность гарантируем. Gepostet von Харьков 1654 am Donnerstag, 6. Februar 2020

Ми також писали про те, що в приватному звіринці під Харковом зоозахисники виявили львів, тигра, пантеру, ведмедів, баранів і птахів, які були дуже виснажені, тому що їх годують раз на тиждень. Власник звіринця погодився віддати тварин туди, де їм забезпечать нормальні умови, і зізнався, що через фінансові проблеми не може забезпечити тваринам повноцінний догляд.

Нагадаємо, на Харківщині тиждень не можуть знайти зниклу дівчину.

Як повідомляла Politeka, харків'яни показали апокаліпсис в лікарняних дворах.

Також Politeka писала, що під Харковом військова вантажівка влетіла в заправку.