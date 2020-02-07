На станції метро «Індустріальна» невдаха- кавалер влаштував цілу кримінальну виставу
Історію, яка сталася на Прольоті у Харкові, розповіли у групі «Типове ХТЗ» у соцмережах.
За словами автора, п'яний чоловік вирішив вкрасти для своєї дами букет прямо у продавчині, яка торгувала квітами в переході. Та не розгубилася і погналася за зловмисником, міцно штовхнувши чоловіка. Той, упавши, втратив свідомість, а потім у нього стався напад, схожий на епілептичний. Принаймні так стверджують очевидці.
На місце події негайно викликали швидку допомогу, медики відвезли горе-крадія в лікарню.
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Що буде з продавщицею, історія замовчує.
У коментарях один з користувачів зазначив, що чоловік не був схожий на алкоголіка, але йому відповіли, що «нормальний» би так не вчинив.
Раніше ми розповідали про те, що в Харкові камера відеоспостереження зафіксувала, як чоловік обікрав припаркований автомобіль, розбивши заднє скло і витягнувши сумку з документами.
Судячи з відео, подібним цей зловмисник займається не вперше, оскільки всі його дії чітко відпрацьовані і швидкі.
Ми також писали про те, що в приватному звіринці під Харковом зоозахисники виявили львів, тигра, пантеру, ведмедів, баранів і птахів, які були дуже виснажені, тому що їх годують раз на тиждень. Власник звіринця погодився віддати тварин туди, де їм забезпечать нормальні умови, і зізнався, що через фінансові проблеми не може забезпечити тваринам повноцінний догляд.
Нагадаємо, на Харківщині тиждень не можуть знайти зниклу дівчину.
Як повідомляла Politeka, харків'яни показали апокаліпсис в лікарняних дворах.
Також Politeka писала, що під Харковом військова вантажівка влетіла в заправку.