Поки в центрі Харкова ремонтують і перестилають асфальт, є місця в місті, куди дорожня техніка не заглядала вже багато років
Черговий фотодоказ опублікували очевидці в групі «Харківський форум» у Фейсбуці.
На знімку – внутрішній двір шостої поліклініки і підстанції швидкої допомоги. Величезні ями, в яких можна втратити колесо, бруд, калюжі – це те, що бачать співробітники закладу і ті, хто приїжджає сюди.
«Це не зона бойових дій, не наслідки обстрілу або проїзду бронетехніки», – на всякий випадок уточнює автор, коментуючи опублікований знімок.
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Не краща картина і на вулиці Шота Руставелі перед пологовим будинком №7, де замість асфальту у дворі ями і вибоїни, а до будівлі поруч ведуть вбиті в мотлох сходинки.
За словами коментаторів, таку картину можна спостерігати на багатьох вулицях Харкова, куди не заглядають натовпами туристи та гості міста. Крім того, багато хто навіть не вірить у те, що найближчим часом щось зміниться. Правда, були і ті, хто упевнений, що в Харкові – не найгірша ситуація.
«Це зараз не важливо... Тут інших у них проблем вистачає .. мова, дорога через барабан, вулицю перейменувати.. й інша хрінь», «У нас схожий від двору проспект Науки64,64-а!!!», «у нас двір по Людвіга Свободи 26 ще гірше, писали Кернесу, навіть відповідь прийшла, двір визнаний у незадовільному стані, але в плані на ремонт на найближчі роки вас немає!!!», «Моментально всі дороги зробити не можуть. З досвіду відвідування торік Києва, Дніпра, Запоріжжя, Кіровограда, Херсона і Миколаєва можу сказати, що в Харкові дороги на порядок вище перерахованих мною міст», «Такі ж дороги у дворах по вул Шекспіра і в провулку Шекспіра, там же поруч й Отакара Яроша... а якщо пройтися по всьому мікрорайону, можна і ноги поламати», – пишуть користувачі.
Раніше ми писали про те, що на сайті міськради з'явилася петиція з вимогою заасфальтувати вулицю Сумську. Автор впевнений, що бруківка застаріла, а коли буде асфальт, стане менше шуму і не будуть «убиватися підвіски». У свою чергу жителі міста не поспішають підтримати ініціативу.
Нагадаємо, харків'янин поскаржився на шум у дворі і поплатився за це.
Як повідомляла Politeka, харків'яни показали плачевний стан міського метро.
Також Politeka писала, що харків'яни повстали проти тварин у центрі міста.