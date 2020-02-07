Поки в центрі Харкова ремонтують і перестилають асфальт, є місця в місті, куди дорожня техніка не заглядала вже багато років

Черговий фотодоказ опублікували очевидці в групі «Харківський форум» у Фейсбуці.

На знімку – внутрішній двір шостої поліклініки і підстанції швидкої допомоги. Величезні ями, в яких можна втратити колесо, бруд, калюжі – це те, що бачать співробітники закладу і ті, хто приїжджає сюди.

«Це не зона бойових дій, не наслідки обстрілу або проїзду бронетехніки», – на всякий випадок уточнює автор, коментуючи опублікований знімок.

Не краща картина і на вулиці Шота Руставелі перед пологовим будинком №7, де замість асфальту у дворі ями і вибоїни, а до будівлі поруч ведуть вбиті в мотлох сходинки.

За словами коментаторів, таку картину можна спостерігати на багатьох вулицях Харкова, куди не заглядають натовпами туристи та гості міста. Крім того, багато хто навіть не вірить у те, що найближчим часом щось зміниться. Правда, були і ті, хто упевнений, що в Харкові – не найгірша ситуація.

«Це зараз не важливо... Тут інших у них проблем вистачає .. мова, дорога через барабан, вулицю перейменувати.. й інша хрінь», «У нас схожий від двору проспект Науки64,64-а!!!», «у нас двір по Людвіга Свободи 26 ще гірше, писали Кернесу, навіть відповідь прийшла, двір визнаний у незадовільному стані, але в плані на ремонт на найближчі роки вас немає!!!», «Моментально всі дороги зробити не можуть. З досвіду відвідування торік Києва, Дніпра, Запоріжжя, Кіровограда, Херсона і Миколаєва можу сказати, що в Харкові дороги на порядок вище перерахованих мною міст», «Такі ж дороги у дворах по вул Шекспіра і в провулку Шекспіра, там же поруч й Отакара Яроша... а якщо пройтися по всьому мікрорайону, можна і ноги поламати», – пишуть користувачі.

Раніше ми писали про те, що на сайті міськради з'явилася петиція з вимогою заасфальтувати вулицю Сумську. Автор впевнений, що бруківка застаріла, а коли буде асфальт, стане менше шуму і не будуть «убиватися підвіски». У свою чергу жителі міста не поспішають підтримати ініціативу.

Нагадаємо, харків'янин поскаржився на шум у дворі і поплатився за це.

Як повідомляла Politeka, харків'яни показали плачевний стан міського метро.

Також Politeka писала, що харків'яни повстали проти тварин у центрі міста.