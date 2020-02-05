Харківські пабліки в мережах облетіли страшні кадри розправи над людиною в тролейбусі

Повне відео виклали в телеграм-каналі «Харків кримінальний», передає Politeka.

Інцидент стався в тролейбусі №35, які їздить від Одеської до Північної Салтівки. За словами очевидців, там пасажира нібито побили за те, що той хотів проїхати без квитка.

На записі видно, як чоловік щосили б'є людину, а іншав цей час лежить на підлозі. Також є кадри, де потерпілого намагаються привести до тями. За словами автора публікації, чоловік від побоїв помер.

Проте видання NewsRoom з посиланням на свої джерела в міській раді повідомляє, що і постраждалі, і той, хто бив людей, були знайомі між собою. П'ять чоловіків у стані алкогольного сп'яніння ввалилися в салон тролейбуса і почали поводитися неадекватно. Кондуктор зробив їм зауваження. Незабаром між кількома з них спалахнула бійка. Одного з буянів виштовхали на зупинці, другого «вирубали», але потім забрали його з собою, в той момент він був живий.

У поліції також загибель людини в громадському транспорті не підтвердили.

Тим часом у соцмережах коментатори не стримують емоцій з приводу побаченого.

«Люди!!!!!! Ви зовсім з глузду з'їхали??? Що ви творите???», «найстрашніше – сци**ва байдужість оточуючих», «фото наше сц*ливе стадо!! Життя людини-6 грн!!!», «Даааа.. які люди -гнидищі!!!!Не знаю як там було, але якщо внатурі так тоооо......п....ц! Як! Чому зайцеву не відпиз...ли?!!? Чому багатьох хуліганів, нариків не ху....подивляться, а чела відх**ли! Сц**ни! Б'ють без відповіді!!!!!», «Біомаса просто стояла і насолоджувалася видовищем, як вбивають людину! І це найкраще місто на землі!», – пишуть під публікацією.

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