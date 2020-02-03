Камера відеоспостереження, встановлена на одному з харківських під'їздів, зафіксувала чоловіка, дії якого викликали жваве обговорення в мережі

На кадрах, зроблених по вулиці Косарєва, 40, видно, як невідомий довго стоїть на сходовому майданчику, потім, зібравшись на перила сходів, щось робить з дротами. Що саме, на відео не видно.

Запис опублікували в групі «Типове ХТЗ».

«Що забирає??? Не зрозуміло, на поверсі камера спостереження, та це його не зупинило. Будьте уважні, наступний візит може привести і його в ваш під'їзд», – підписав публікацію автор.

У коментарях одні користувачі припустили, що чоловік шукав закладку наркотиків, інші вважають, що він крав щось, а треті не виключають, що це співробітник фірми-інтернет-провайдера. Разом з тим деякі громадяни цікавляться, чому ніхто з тих, хто міг бачити його дії, проігнорували невідомого чоловіка і не поставили йому запитання про мету його перебування на поверсі.

«Може це ремонтник? І що це він таке дістав звідти?», «Вийдіть і дайте йому пенделів щоб запам'ятав», «У мене над дверима, перерізав кабель від Волі за борг, схожий тип. Сусідка бабуся спостерігала, довго стояв, дивився, потім взяв кусачки і перерізав кабель, тут дуже схоже», «Та якийсь порожній короб сп***в. На металобрухт. Підозрюю, що ні на що не вплинуло)», «Нарік) закладку шукає», «У під'їзді цей х$# обірвав дроти домофона..», «Зрізав старий усилок для загальної антени, менше роботи інженернимх мережам, не здивуюся якщо це сам майстер інженерних мереж», – пишуть люди.

Відзначимо, що останнім часом харків'яни все частіше публікують фото і відео людей, які ходять по під'їздах і перевіряють квартири на предмет доступності, а також крадуть речі, залишені мешканцями за дверима або в тамбурі.

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