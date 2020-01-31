Незважаючи на те, що снігу і дощу цієї зими не густо, жителі вулиці Клочковської, 199 змушені вже рік «милуватися» разливом у своєму дворі

Відповідне відео опублікували в групі «Брутальний Харків», передає Politeka. На запису – залиті водою дворові проїзди, а також частина двору.

За словами автора, така картина у дворі вже практично рік. Причина всьому – постійні прориви труб і не особливо активна робота працівників водоканалу щодо ліквідації наслідків.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика.

«А водоканалу пофіг, тече і хай тече, ви головне договори перезаключіть, а то воду вам перекриємо», «Водоканал у боргах, 90% зношеності системи, куди йдуть гроші споживачів невідомо і тільки небо зоряне і міцні господарники і "краще місто Землі" для недалеких», «зате мішура з діодиками на Пушкінській і Сумській Харкова, бальзам на душу міського населення, а ви живіть в багні, його з «Націоналя» не видно», – пишуть в коментарях.

Раніше ми розповідали, що поки харків'яни скаржаться на відсутність води, прориви труб і постять в соцмережах фотографії і відео оммунального апокаліпсису, співробітники відповідних КП живуть непогано.

Так, заступник директора департаменту КП «Харківводоканал» Олег Степанов задекларував майна на мільйони гривень. У декларації він вказав три квартири, чотири гаражі, офіс, дачу і землю.

Нагадаємо, харків'яни повстали проти тварин у центрі міста.

Як повідомляла Politeka, комунальники довели харків'ян до божевілля, Кернеса благають про допомогу.

Також Politeka писала, що харківським автовласникам ще більше ускладнять життя: «об'їжджайте».