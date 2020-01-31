У Харкові чоловікові стало погано, і він втратив свідомість на очах у десятків перехожих

Інцидент трапився на ринку ХТЗ, а відео опублікували в групі «Типове ХТЗ» у Фейсбуці, передає Politeka.

За інформацією автора, очевидці кинулися на допомогу. Як видно на записі, жінка робить чоловікові непрямий масаж серця, інші викликають бригаду швидкої. Знання основ першої медичної допомоги, а також небайдужість громадян допомогли врятувати людину: лікарі встигли вчасно, харків'янина відкачали, він почав дихати. Потім його відвезли до лікарні.

У коментарях користувачі не пошкодували добрих слів на адресу тих, хто врятував людині життя, а також пораділи тому, що в нашому суспільстві ще не все втрачено.

«Надали допомогу до приїзду швидкої молодці! Респект!», «показник того, наскільки важливо вміти надавати першу медичну допомогу! Результат - врятоване життя», «Де фото тих, хто робив непрямий масаж до медиків? Вони ж людину врятували!», «Дякую за те, що немає у нас в Харкові байдужих», «Добре, що є на цьому світі ще нормальні й уважні люди...», «Бережи господь небайдужих людей. дякую, що є такі і ми пишаємося що вони живуть у Харкові. Дівчина молодець, яка робила непрямий масаж серця», – пишуть під публікацією.

Раніше ми розповідали, що наприкінці грудня на станції метро «Держпром» помер чоловік. Йому прямо посеред платформи стало погано, і на очах у всіх він втратив свідомість. Якийсь час йому намагалися допомогти, але бригада «швидкої», приїхавши на виклик, констатувала смерть харків'янина.

Нагадаємо, у Харкові шукають свідків резонансної ДТП.

Як повідомляла Politeka, будівля ХОДА опинилася в диму.

Також Politeka писала, що відомий адвокат кинув виклик іноземцю-мажору, котрий збив харків'янку.