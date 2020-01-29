Зловмисники, котрі знищують або псують автомобілі у Харкові, розперезалися не на жарт
У ніч на 29 січня відразу два власника транспортних засобів стали жертвами невідомих злочинців, передає Politeka з посиланням на соцмережі.
Так, на простекті Ювілейному біля школи №103 спалахнув припаркований у дворі автомобіль. Фотографії того, що від нього залишилося, опублікували в групі «ХС Харків» у Фейсбуці.
Як видно на знімках, у Volkswagen повністю знищено моторний відсік, а також розбите лобове скло.
Суперблондинка Полякова скинула одяг і блиснула ідеальним тілом на камеру: "Просто мрія"
Макаревич поплатився за підтримку українців в Росії: "Незручно вийшло"
Чорнобиль 2020: оголошений воєнний стан, правду приховують, "Боже, врятуй нас усіх"
"Чорний ящик" розкрив таємницю катастрофи в Ірані: відео, яке пояснює все
Хто це зробив, належить з'ясовувати правоохоронцям.
Другий факт автовандалізму зафіксувала камера відеоспостереження на Клочківській. Як видно на записі, вночі до машини, що стояла у дворі, підійшов невідомий. Він щедро полив транспортний засіб кислотою з усіх боків, після чого поспішив покинути місце злочину.
«Походу потрібно створити народну дружину», «Якесь похмуре місто ((( машини палять ((( копи з цим явищем взагалі не борються (((», «Якщо образка на господаря, то знайдуть швидко. Гірше, якщо від нудьги», – пишуть користувачі в коментарях до побаченого.
Раніше ми розповідали, що на одній з автозаправок у Харкові п'яний чоловік взявся трощити чужий позашляховик. Він відламав у машини бічне дзеркало. Всю пригоду неупереджено записала камера відеоспостереження. На кадрах видно, що чоловік на момент вчинення злочину ледве стояв на ногах від кількості вжитого спиртного.
Ми також писали, що в Харкові компанія малолітніх хлопців влаштувала погром автомобілів, припаркованих у дворі: вони відламували двірники, кидали каміння, а коли побачили, що один з водіїв знімає їх «ігри», розбили йому задні фари на авто.
Нагадаємо, з дворів Харкова зникнуть автомобілі.
Як повідомляла Politeka, Добкін оскандалився дорогою покупкою.
Також Politeka писала, що цинічна витівка вандалів обурила харків'ян.