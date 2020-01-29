Зловмисники, котрі знищують або псують автомобілі у Харкові, розперезалися не на жарт

У ніч на 29 січня відразу два власника транспортних засобів стали жертвами невідомих злочинців, передає Politeka з посиланням на соцмережі.

Так, на простекті Ювілейному біля школи №103 спалахнув припаркований у дворі автомобіль. Фотографії того, що від нього залишилося, опублікували в групі «ХС Харків» у Фейсбуці.

Як видно на знімках, у Volkswagen повністю знищено моторний відсік, а також розбите лобове скло.

Хто це зробив, належить з'ясовувати правоохоронцям.

Другий факт автовандалізму зафіксувала камера відеоспостереження на Клочківській. Як видно на записі, вночі до машини, що стояла у дворі, підійшов невідомий. Він щедро полив транспортний засіб кислотою з усіх боків, після чого поспішив покинути місце злочину.

Ночью на ул. Клочковской в районе «Йода» неизвестный змей облил припаркованную тачку кислотой 🧫 Gepostet von ХС • Харьков am Dienstag, 28. Januar 2020

«Походу потрібно створити народну дружину», «Якесь похмуре місто ((( машини палять ((( копи з цим явищем взагалі не борються (((», «Якщо образка на господаря, то знайдуть швидко. Гірше, якщо від нудьги», – пишуть користувачі в коментарях до побаченого.

Раніше ми розповідали, що на одній з автозаправок у Харкові п'яний чоловік взявся трощити чужий позашляховик. Він відламав у машини бічне дзеркало. Всю пригоду неупереджено записала камера відеоспостереження. На кадрах видно, що чоловік на момент вчинення злочину ледве стояв на ногах від кількості вжитого спиртного.

Ми також писали, що в Харкові компанія малолітніх хлопців влаштувала погром автомобілів, припаркованих у дворі: вони відламували двірники, кидали каміння, а коли побачили, що один з водіїв знімає їх «ігри», розбили йому задні фари на авто.

Нагадаємо, з дворів Харкова зникнуть автомобілі.

Як повідомляла Politeka, Добкін оскандалився дорогою покупкою.

Також Politeka писала, що цинічна витівка вандалів обурила харків'ян.