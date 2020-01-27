В одному з харківських дворів впритул до багатоповерхівок зросли європаркани

Про нове «покращення» від комунальників розповіла користувач Ірина Філіна на «Харківському форумі», передає Politeka.

За її словами, начальник жилкомсервісу №60 почав активно огороджувати палісадники бетонними конструкціями.

Ось що було:

А ось як стало:

«І якщо раніше, ми, жителі району, прогулюючись по тротуару, милувалися зеленими насадженнями (квітами, кущами, травою), то тепер перед очима постає тільки вигляд огорожі!!!! Наш район і так удосталь утиканий незаконними льохами, гаражами та іншими залізобетонними «чудовиськами». Цього літа активно йшло спилювання чагарників і дерев. Тепер нас позбавляють виду зелені і квітів під вікнами!!!», – обурюється харків'янка.

В якості альтернативи вона пропонує маленькі штахетники з дерева чи тонких прутиків або ж бордюк висотою 10-15 сантиметрів. Краще всього, впевнена користувач, там виглядав би живопліт, а не жахливий сірий європаркан.

«Ні, тільки цемент, тільки кам'яні джунглі», – констатує автор.

У коментарях більшість харків'ян теж не в захваті від подібного «дизайну», Правда, є і ті, хто знайшов у цьому позитив.

«Мабуть підряд на євроопарканювання вигідніший за всякі різні дешеві штакетники...», «Можливо, у нього з'явився свій заводик з виробництва євроогорож», «У Європі це заборонено. У нас жекам та районним службам на це плювати», «Паркани потрібні для бидла. Це очевидно. Взагалі-то паркани потрібні щоб захистити людей від небезпечних місць, наприклад обриву. В інших ситуаціях установка заборів і навіть шлакових баумів наочно ілюструє бидло головного моцку того, хто приймає рішення озабориться», «Шо за колгосп?», «Село воно і в Африці село», «Вам не догодиш, за кордоном, ще й хвіртки є! І квіти і чистота, яку підтримують мешканці!», «Правильно, паркан поставили. Тут ламаєш голову як захистити полісадник від деб*лів», – пишуть під публікацією.

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