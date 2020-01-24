У Харкові встановили новий тариф на холодну воду, і тепер кубометр обійдеться жителям міста у 18,01 грн

Про те, що «Харківводоканалу» затвердили нові тарифи на водовідведення та водопостачання, повідомив представник Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Василь Без'язичний, передає NewsRoom.

«На засіданні в Києві приймалися пропозиції. Надійшла лише одна - від «Харківводоканалу». Наші департаменти його доопрацювали і взяли, але не в повному обсязі. На водовідведення «Харківводоканал» просив 5,46 гривень, остаточно підтвердили 5,32 гривні. Водопостачання – «Харківводоканал» просив 13,12, погоджено 12,69», – цитує видання слова чиновника.

Зараз харків'яни платять за водопостачання та водовідведення 10,21 грн і 5,22 грн відповідно. Після подорожчання ці цифри зростуть на 16,7%.

Основною причиною збільшення тарифів у «Харківводоканалі» назвали підвищення вартості електроенергії, ПММ, реагентів для очищення води, а також зростання рівня середньої зарплати.

Раніше ми писали про те, що на тлі зростаючих тарифів контролюючі служби взялися за одержувачів субсидій. У результаті перевірки сотні жителів регіону не тільки залишаться без субсидій, але ще і повинні будуть повернути державі раніше отримані гроші.

За інформацією директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Юрія Шпараги, мова йде про тих жителів регіону, які отримували зарплату в конвертах і не гребували просити у держави кошти для оплати комунальних послуг. Їх вивели на чисту воду з допомогою слідчих податкової міліції, з якими співпрацює ХОДА.

Нагадаємо, українцям підготували новий комунальний тариф.

Як повідомляла Politeka, пасажирів метро Харкова змусять платити по-новому.

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