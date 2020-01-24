Неповнолітні хулігани закидали камінням электричку Лосєво-Граково в Харкові

Про інцидент повідомили в групі «Типове ХТЗ» у Фейсбуці, передає Politeka. Там же опублікували результат «обстрілу».

Як видно на записі, підлітки розбили кілька вікон, причому в одному з них скло відсутнє практично повністю. Підлога та сидіння усипані осколками.

Побачена картина розділила користувачів на два табори. Одні традиційно пропонують «знайти і покарати», інші ж відзначають той момент, що нинішні підлітки опинилися в ситуації, коли до них нікому немає діла: батьки намагаються заробити на їжу, а школи не приділяють належної уваги вихованню підростаючого покоління.

«І це не поодинокий випадок, могли б і камери встановити, і зловити», «Нове покоління. З таким вихованням від матусь типу "не можна лаяти мого бусинку"© нам пи****ць. Ось таке буде скрізь», «не те щоб "бусинку"... зараз на роботі з ранку до ночі, а діти самі по собі», «старше покоління росло теж саме по собі....але такого, як зараз - не було! У мене, особисто, не було бажання піти щось поламати або ще там щось....», «Цих покидьків суспільства створили ви! А тепер шукаєте на кого перекласти відповідальність ! Це вам було все одно що ні гуртків, ні безкоштовних секцій, це ви педагоги, які відчитали свої годинники і все, чи ті педагоги - хочете знати приходьте на додаткові, це ті хто закрили училища, заводи, а тепер шукаємо винуватих?!?», – пишуть під публікацією.

Відзначимо, що такі випадки в Харкові та передмісті дійсно не поодинокі. Крім електричок, хулігани нападають на трамваї. Так, в минулому році камінь, який прилетів у вікно, влучив в обличчя дівчині, яка сиділа в салоні.

Нагадаємо, трамвай розстріляли в Харкові.

Як повідомляла Politeka, у Харкові тролейбус з пасажирами вилетів на тротуар.

Також Politeka писала, що "викрутаси" водія тролейбуса закінчилися сумно для пасажирів у Харкові.