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Завзятості, з якою Геннадій Кернес намагається повернути Харкову проспект маршала Жукова, можна тільки позаздрити

Мер дав вказівки порахувати витрати, скласти історичну довідку про Жукова і донести інформацію про перейменування жителям міста через місяць після завешения голосування з приводу повернення проспекту Петра Григоренка старої назви.

Про це повідомляє видання KHARKIV Today.

Розпорядження «Про проведення заходів, пов'язаних з присвоєнням імені маршала Жукова шляхом перейменування проспекту Петра Григоренка в Харкові за результатами громадського обговорення» вже з'явилося на сайті міськради.

За словами відповідального секретаря міської комісії з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища при Харківській міській раді Олексія Хорошковатого, робоча група буде здійснювати підготовку проекту подання.

Згідно інформації, викладеної в документі, влада «врахувала пропозиції, які надійшли під час обговорення перейменування проспекту Григоренка, яке проводилося з 19 листопада по 18 грудня». Які саме з них були враховані, невідомо.

Контроль за виконання розпорядження Кернеса поклали на першого заступника мера Ігоря Терехова.

Коли саме відбудеться перейменування, в документах не зазначено. Виходячи з того, що наступна сесія міськради в кінці лютого, цілком можливо, що і це питання буде винесено на голосування.

Війна за перейменування почалася 8 травня минулого року, коли на сайті мерії з'явилася петиція з проханням повернути проспекту Григоренка назву маршала Жукова. Наступного дня Кернес особисто звернувся до городян з проханням підтримати її, і менш ніж за добу вона зібрала необхідні п'ять тисяч голосів, що автоматично відправляло її на розгляд влади.

На сесії 19 червня 59 депутатів проголосували за перейменування, проте 10 вересня Харківський окружний адміністративний суд скасував рішення міськради.

Це не зупинило Кернеса, і вже 21 жовтня була подана апеляція, яку Другий апеляційний адміністративний суд не задовольнив.

Після цього мерія пішла у Верховний Суд України, який 10 грудня відкрив касаційне провадження за скаргою міськради на обидва рішення судів.

Нагадаємо, харків'яни вирішили долю проспекту Жукова.

Як повідомляла Politeka, Кернес відзначився новою скандальною заявою: «не війна, а протистояння».

Також Politeka писала, що у Кернеса цинічно плюнули в обличчя українцям.