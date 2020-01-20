Українцям, які досягли 80-річного віку і старше, президент Володимир Зеленський пообіцяв до 2020 року надбавку до пенсії в 400-1100 гривень

Про це він заявив 12 грудня 2019 року у програмі «Право на владу», передає «Город Х». На це з бюджету планували виділити 13 мільярдів гривень.

Також було обіцяно, що з часом аналогічні доплати будуть отримувати ті, кому 75 і більше, а потім – від 70 років. Однак коли це станеться, невідомо.

За словами родичів пенсіонерів, які досягли обумовленого президентом віку в 80 років і більше, про надбавки поки ніхто нічого не знає.

«У січні 2020 року до моєї мами приходила листоноша, принесла гроші, але про збільшені виплати для пенсіонерів, яким понад 80 років, вона не чула. Ось тепер не зрозуміло, чи буде це підвищення чи ні», – розповіла журналістам видання харків'янка Зоя.

Ольга, яка працює в Харкові листоношею, зазначає, що пенсіонери, котрі змушені рахувати кожну копійку, з нетерпінням чекають такої солідної надбавки.

На гарячій лінії Пенсійного Фонду України пояснили, що поки що жодних законодавчих документів, згідно з якими можна виплачувати підвищені пенсії, не існує.

«На сьогоднішній день над цим проектом працюють. На рівні уряду законодавчі норми ще не приймалися. Влада шукає фінансові можливості, щоб знайти необхідні суми для виплати. Як тільки знайдуть гроші і візьмуть законодавчі норми, так і почнемо виплачувати. Потрібно почекати», – пояснили журналістам в ПФУ.

Нагадаємо, пенсіонер з прапором України в центрі Харкова довів українців до сліз.

Як повідомляла Politeka, пасажири влаштували масову бійку з таксистом в центрі Харкова.

Також Politeka писала, що харків'янам доведеться більше платити за комуналку.