На площі Конституції у Харкові чоловік пенсійного віку виходить на одиночний пікет, відстоюючи український Крым

Чоловік тримає в руках державний прапор, на якому написано Бахчисарай, передає Politeka з посиланням на соцмережі.

Коли до нього підходять люди, він спокійно і з гідністю доносить до них свою позицію, розповідаючи, що Крим – це українська територія, анексована Російською Федерацією.

Судячи з коментарів, цього кримського татарина знають вже багато харків'ян. Думка про його громадянську позицію у кожного з користувачів своя.

Только что, на площади Конституции, дед из Бахчисарая присоединил Крым к Украине! 🇺🇦 Gepostet von Брутальный Харьков am Samstag, 18. Januar 2020

«Дідусеві респект!!! Не багато літніх люди при своєму розумі в нашій країні. А ті, кому не подобається така громадянська позиція і хто не вважає Крим українським, у***те в рашку і ан***те цілодобово на "величчя" "імперії" і на ботоксного царя», «він давно там стоїть з прапором...тихо, з гідністю спілкується з перехожими», «Шкода стареньких, він Крим пам'ятає ще своїм, напевно, і вмерти на своїй землі би хотів», «Хороший і добрий дідусь, ми з ним навіть якось балакали)», «Може, сумує за Кримом, де залишилися татарські родичі. У них дуже розвинені родинні почуття. А поїхати не може з відомих причин, а може. вже ні до кого», «Історію не знаєте, взагалі то Крим татарський. Це татарам вирішувати - чи потрібні там росіяни "кусошники", чи ні. У всіх уже по шматку відхопили, до Америки слабо дістатися», – пишуть під публікацією.

Раніше ми розповідали, як Україна могла перешкодити російським військам окупувати Крим та частину Донбасу. За словами заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса, якщо б у 2014 році Україна «показала зуби», то РФ могла б згорнути операцію по анексії українського півострова і шукати «інші шляхи», а кровопролитної війни могло б і не бути.

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