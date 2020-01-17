Свавілля харківських підлітків сколихнуло не тільки жителів міста, але і викликало величезний резонанс у мережі

У групі «Харків 1654» з'явилося відео вечірніх «розваг» неповнолітніх хлопців.

На записі, зробленому в районі станції метро Масельського, видно, як один з хлопців відламав двірник на припаркованій у дворі будинку машині, а потім, побачивши, що їх знімають, найменший з компанії почав бити скло автомобіля автора відео двірником.

Обережно, у відео присутня ненормативна лексика.

У свою чергу один з більш дорослих постарався максимально сховати обличчя і спостерігав за тим, що творять його приятелі.

Коли водій вийшов і почав відганяти хулігана, інші оббігли і розбили йому на авто задню фару.

Чоловік пригрозив, що викличе поліцію, але, судячи з реакції хлопців, така перспектива їх не особливо налякала. Більше того, знову найменший з них почав кидати по машині камені, в результаті чого було розбите бокове дзеркало і погнуте крило.

Публікація викликала великий резонанс, і користувачі не поскупилися на коментарі, більшість з яких щедро пересипані нелітературною лексикою.

«Республіка ШКІД», «Це район Масельського. Якщо автор буде полювати, можу взяти участь, працюю поруч;)) треба допомогти діткам в прищепленні хороших манер))», «Таких малоліток відразу закривати треба, щоб потім їм не повадно було падаль», «Наздогнав би й шию скрутив а не знімав», «Треба ввести в школах обов'язкові екскурсії у Виховну Колонію Упр. держ. Департаменту України З Питань Виконання Покарань В Харк. обл...», – пишуть люди.

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