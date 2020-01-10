Харківським розвідником, якого в багатоповерхівці на Московському проспекті намагався підірвати диверсант, виявився Григорій Сиваченко з позивним «Гора»

Розвідник батальйону «Айдар», який жив у будинку за адресою Московський проспект, 254а, і був метою Кремля, за вбивство якого спецслужби РФ готові були платити завербованому харків'янину.

Про це повідомляє видання KHARKIV Today, журналісти якого поговорили з мешканцями будинку, де контррозвідка СБУ запобігла замаху і затримала злочинця.

Сиваченко за професією теплоенергетик, пішов на фронт добровольцем і за п'ять років був нагороджений більше десяти разів. Відомо, що за час служби він провів кілька блискучих операцій. Так, під час оборони 32-го блокпоста знайшов та знешкодив групу російських офіцерів, один з яких був «Героєм Росії», а потім виявив розвідшколу і знешкодив декількох інструкторів.

За свою мужність наприкінці 2019 року колишній бойовий командир розвідпідрозділу батальйону ЗСУ отримав звання «Народний герой».

Саме за таку діяльність росіяни і винесли розвіднику смертний вирок, найнявши для цього диверсанта.

За інформацією ресурсу, розвідник жив на другому поверсі в квартирі товариша, з яким разом служив в «Айдаре». Той отримав серйозне поранення під Щастям і змушений був залишити службу. У цій квартирі жив і син одного.

Як давно у них гостював Сіваченко, невідомо. Однак злочинець добре знав, що потенційна жертва користувався чорним виходом, коли вранці поспішав на пробіжку. Ліворуч від нього була закладена вибухівка.

У день спецоперації на перший поверх співробітники спецслужб нікого не пускали. Вибухівку винесли на вулицю і підірвали в спеціальній бочці. Господаря квартири вдома не було, тому сусіди подумали, що його теж хотіли вбити. Однак у п'ятницю він визирав з вікна квартири, хоча спілкуватися з ким би то не було відмовився.

Зазначимо, що на «Гору» терористи «ДНР» оголосили полювання ще в 2017 році, розмістивши інформацію про нього на сайті «Трибунал».

Нагадаємо, харківський слідчий злив росіянам секретну інформацію.

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