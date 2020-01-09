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Реконструкція зоопарку в Харкові обіцяє стати найдорожчим інфраструктурним проектом 2020 року

Вартість робіт перевищить два мільярди гривень. Так, одна лише зона «Планета мавп» б'є рекорди за кошторисом, передає «Харківський антикорупційний центр».

Згідно з інформацією розслідувачів, зоопарк протягом листопада-грудня 2019 року уклав два договори загальною вартістю 175,5 млн. грн з ВАТ «Трест Житлобуд-1» про продовження будівництва зони для приматів.

Наголошується, що в 2017 році зоопарк вже укладав договір з цією компанією на 45,8 млн. грн з реконструкції «Планети мавп».

«Не рахуючи вартість проектних робіт, загальна сума договорів на будівництво «Планети мавп» вже зараз дорівнює 221,3 млн. грн. Будівництво планують завершити до кінця 2020 року», – йдеться у повідомленні ХАЦ у соцмережі Фейсбук.

Автори розслідування відзначають той факт, що за останні три роки Харківський зоопарк жодного разу не опублікував кошторису реконструкції, незважаючи навіть на запити народних депутатів України.

«Планета мавп» – не єдина ділянка робіт «Трест Житлобуд-1». Реконструкція зони «Королівства слонів», яким теж займається ця компанія, ось-ось досягне 126,5 млн. грн, а його будівництво планують закінчити в кінці року.

«28 грудня 2019 року Харківський зоопарк уклав договір з ВАТ «Трест Житлобуд-1» на 34,2 млн. грн. по будівництву зони "Королівство слонів". У 2017 році, зоопарк уклав договір з ВАТ «Трест Житлобуд-1» на 31,6 млн. грн. по реконструкції зони "Королівство слонів". Також у січні 2020 року, Харківський зоопарк планує укласти ще 2 договору з ВАТ «Трест Житлобуд-1» з будівництва зони "Королівство слонів" на загальну суму 60,7 млн. грн», – говорить звіт ХАЦ.

Власником ПАТ «Трест Житлобуд-1» є член виконкому Харківської міськради Олександр Харченко.

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