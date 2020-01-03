Раніше він вийшов під величезну заставу

Директору Гутянского лісгоспу Віктору Сисі, затриманому на величезному хабарі детективові НАБУ, змінили запобіжний захід

Зі скандального чиновника зняли електронний браслет, передає видання NewsRoom.

Відповідне рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд України.

Нагадаємо, Віктора Сису затримали у жовтні минулого року при спробі дати 100 тисяч доларів хабара співробітникові Національного антикорупційного бюро за вирішення питання про закриття кримінального провадження про відчуження значних обсягів деревини і продаж їх за заниженими цінами.

Вищий антикорупційний суд відправив скандального керівника в СІЗО на два місяці з правом внесення застави в п'ять мільйонів гривень. Через два дні родичі Сиси привезли необхідну суму, а 4 листопада він вийшов на свободу з електронним браслетом. Постановою суду йому заборонили виїжджати з Золочева, за винятком поїздок на роботу, спілкуватися зі свідками по справі, а також змусили здати закордонний паспорт.

За інформацією видання, термін запобіжного заходу закінчився минулого тижня. Ігор Гарванко, прокурор САП, подав клопотання про продовження, однак в суді врахували те, що підозрюваний не намагався сховатися, здав паспорта і взагалі потребує медичної допомоги.

Суддя Сергій Мойсак задовольнив клопотання прокурора лише частково, постановивши зняти з Сиси електронний браслет. Рішення діятиме до 31 січня.

Раніше ми розповідали, що затриманий на спробі підкупити старшого детектива НАБУ Сиса взяв не ту пачку з грошима. Він приніс не 100 тисяч доларів, а 110 тисяч. Правоохоронцям пояснив, що просто «переплутав пакети».

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