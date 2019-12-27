За один раз карту можна буде поповнити максимум на 100 гривень

З 1 березня наступного року в метро Харкова перестануть діяти безконтактні картки старого зразка

Їм на зміну прийдуть карти e-ticket, а на станціях метро вже з'явилися відповідні оголошення за підписом адміністрації метрополітену, передає NewsRoom.

«У зв'язку з цим ви можете поповнити її в терміналах синьо-жовтого кольору на суму, яка не перевищує 100 гривень. На квитки e-ticket дані обмеження щодо поповнень не поширюються», - йдеться в оголошенні.

Раніше ми писали про те, що, попри підвищення вартості проїзду в метро з лютого до восьми гривень, збитки КП «Харківський метрополітен» зростають шаленими темпами.

Збільшення тарифів у метро на 60% призвело до того, що комунальне підприємство наростило свої збитки в два рази, повідомляв «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на портал «Відкриті дані Харкова».

За інформацією розслідувачів, з січня по червень 2019 року збиток КП «Харківський метрополітен» склав 54 мільйонів гривень. У першому півріччі минулого року він становив 27 мільйонів.

Величезні збитки не стали на заваді тому, що метрополітен у чотири рази занизив доходи від рекламної діяльності. Такий висновок зробила Держаудитслужба після проведення фінансового аудиту цього КП.

У свою чергу в мерії назвали свою версію такого стану справ. За словами міського голови Геннадія Кернеса, метро понесло збитки, тому що перед підвищенням вартості проїзду занадто багато жителів міста поповнили картки за старим тарифом. До таких висновків прийшли за підсумками перевірки, проведеної заступником міського голови Михайлом Фатєєвим. При цьому максимальна сума, на яку можна було поповнити рахунок, становила всього 500 гривень.

Нагадаємо, харків'янин запропонував розплачуватися в метро відходами.

Як повідомляла Politeka, у метро Харкова сталося ЧП.

Також Politeka писала про те, що від Харкова вимагають декоммунизировать метро.