Харків'яни всіма силами намагаються створити новорічний настрій

І якщо мерія виділяє десятки мільйонів гривень на «зоряне небо» на Сумській та Пушкінській, то бюджетники обходяться підручними засобами не за всі гроші світу.

Так, підготувалися до Нового року і в 10-й поліклініці міста, передає Politeka. У групі «ХС Харків» у соцмережі Facebook опублікували фото святкового декору коридорів.

Як видно на знімку, новорічні гірлянди до верхнього одвірка дверей прикріпили з допомогою голок від одноразових шприців. Більш того, дизайн прикраси явно не передбачає того, що двері будуть відкриватися. В іншому випадку один з елементів декору дуже швидко прийде в непридатність.

Користувачі не утрималися від коментарів:

«Медики медики. Чому б і ні», «Раніше з крапельниці чортиків робили, ми грали ними, прикольно, ну прикрасили як могли, не прикрасили б, теж хреново було б», «І що? Вам скрізь мерещутся нарики. Це лікарняний заклад!! Уколи і крапельниці чим, по-вашому, роблять?», «Ну це ж поліклініка. Не канцелярія. Ось голки і прикріпили», «Судячи з фото двері не повинні відкриватися».

Раніше ми розповідали про те, що в мережі опублікували фотографії двору в одному зі спальних районів міста, в якому дитячий майданчик був вистелений килимами, а по всьому його периметру висіли десятки м'яких іграшок.

Подібний дизайн не всім сподобався, про що люди відразу ж написали в мережі.

Нагадаємо, фото новорічної ялинки у Харкові сколихнуло мережу.

Як повідомляла Politeka, у Кернеса вирішили не економити на святкуванні Нового року.

Також Politeka писала, що Кернес "купив" Дідові Морозу будиночок за ціною елітної квартири в Харкові.