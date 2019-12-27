Харків'яни всіма силами намагаються створити новорічний настрій
І якщо мерія виділяє десятки мільйонів гривень на «зоряне небо» на Сумській та Пушкінській, то бюджетники обходяться підручними засобами не за всі гроші світу.
Так, підготувалися до Нового року і в 10-й поліклініці міста, передає Politeka. У групі «ХС Харків» у соцмережі Facebook опублікували фото святкового декору коридорів.
Як видно на знімку, новорічні гірлянди до верхнього одвірка дверей прикріпили з допомогою голок від одноразових шприців. Більш того, дизайн прикраси явно не передбачає того, що двері будуть відкриватися. В іншому випадку один з елементів декору дуже швидко прийде в непридатність.
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Користувачі не утрималися від коментарів:
«Медики медики. Чому б і ні», «Раніше з крапельниці чортиків робили, ми грали ними, прикольно, ну прикрасили як могли, не прикрасили б, теж хреново було б», «І що? Вам скрізь мерещутся нарики. Це лікарняний заклад!! Уколи і крапельниці чим, по-вашому, роблять?», «Ну це ж поліклініка. Не канцелярія. Ось голки і прикріпили», «Судячи з фото двері не повинні відкриватися».
Раніше ми розповідали про те, що в мережі опублікували фотографії двору в одному зі спальних районів міста, в якому дитячий майданчик був вистелений килимами, а по всьому його периметру висіли десятки м'яких іграшок.
Подібний дизайн не всім сподобався, про що люди відразу ж написали в мережі.
Нагадаємо, фото новорічної ялинки у Харкові сколихнуло мережу.
Як повідомляла Politeka, у Кернеса вирішили не економити на святкуванні Нового року.
Також Politeka писала, що Кернес "купив" Дідові Морозу будиночок за ціною елітної квартири в Харкові.