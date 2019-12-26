В такому дворі можна і злякатися в темну пору

Дизайн одного з харківських дворів викликав хвилю здивування серед користувачів

Килими на землі і м'які іграшки по всьому периметру дитячого майданчика: на деревах, на гойдалках, уздовж даху імпровізованої альтанки – таку "красу" можна спостерігати в спальному районі міста.

Фото опублікували у групі «СолнцеЛикий Харків», не уточнивши, правда, адресу, де можна побачити цей шедевр ландшафтного дизайну.

«К**ва крипова казка в луДших дворах СолнцеЛикого. Яка п**ть казка таке і місто. Фоткав на кров з очей», – підписав знімок автор публікації.

Коментарі не змусили себе довго чекати.

«ведмедики, яких мучить від несплячки,зібралися», «Так там фільм можна знімати вночі. Вихоплювати ліхтариком ось це з темряви», «Лінч плаче в коридорі! Виє!», «Виглядає, звичайно, жахливо. Але блін, якщо службам по благоустрою не приходить в голову, що на дитячому майданчику потрібно робити таку поверхню, щоб не утворювалося грязьове місиво, то люди роблять самі. З гі*на і палок, так, але тут вже які можливості є», – пишуть під публікацією.

Раніше ми писали про те, що вандали погосподарювали на дружньому до тварин дворі на вулиці Бібліка, 1Б, де по всьому периметру прибудинкової площі розмістили скульптури тварин.

На фотографії, опублікованій в групі «Типове ХТЗ», видно, що вандали не заспокоїлися на одній знищеній фігурі собаки і пішли далі, розламавши ще кілька скульптур, причому в цей раз розбили на шматки, вирвавши з землі.

Pet-friendly двір на Бібліка, 1Б з'явився на початку серпня і відразу ж привернув увагу мешканців міста, які приїжджають подивитися на нього з інших районів обласного центру.

Нагадаємо, цинічна витівка вандалів обурила харків'ян.

Як писала Politeka , комунальники довели харків'ян до божевілля, Кернеса благають про допомогу.