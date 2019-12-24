Харківська об'єднана територіальна громада слідом за мером Харкова Геннадієм Кернесом вирішила не економити на святкуванні Нового року

Чиновники Циркунівської сільради купили костюм Снігуроньки за дев'ять тисяч гривень, встановивши рекорд ледь не всеукраїнського масштабу.

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Харківський антикорупційний центр.

Розслідувачі заглянули в Єдиний портал публічних коштів «Е-Дата» і з'ясували, що сільрада заплатила ФОП Скіданов Микита Русланович 9000 гривень за комплект костюма, в який входять шуба, шапка і рукавички.

При цьому, відзначають в ХАЦ, в харківських інтернет-магазинах костюм Снігуроньки можна придбати до 3000 гривень. На Закарпатті вбрання Снігуроньки і Святого Миколая продають по 4800 гривень за кожний. А в Дніпропетровській області «прикиди» головних новорічних героїв, Діда Мороза і його внучки, можна купити по 2400 гривень.

А в Донецькій області такі костюми можна придбати за 6600 гривень, причому їх ще треба привезти в Мар'їнку.

Що говорити про периферію, якщо навіть у столиці такі костюми коштують не більше п'яти тисяч гривень. Однак таких цін, як в ОТГ на Харківщині, в Україні немає.

«Нагадаємо, що саме ця ОТГ укладала угоди на придбання цукру по майже 30 грн. за 1 кг.», – додали розслідувачі.

У коментарях з цього приводу розгорілася дискусія.

«Хоч би оком подивитися на костюмчик за таку ціну», «у комплекті з костюмом, мабуть, йшла і Снігуронька ...», «Так це ж напевно разом зі снігуронькою)))))», «Напевно, костюм інкрустований дорогоцінним камінням. Тут не можна економити», жартують у коментарях.

Нагадаємо, фото новорічної ялинки у Харкові сколихнуло мережу.

Як повідомляла Politeka, у Кернеса вирішили не економити на святкуванні Нового року.

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