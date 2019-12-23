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Заслужений артист України, який прийшов до дітей на ранок в садочок у костюмі Діда Мороза, потрапив у дуже неприємну ситуацію

21 грудня в одній з харківських груп у Фейсбуці з'явилася розповідь про те, що в дитячий садок прийшов Дід Мороз у стані алкогольного сп'яніння. Мовляв, він був настільки нетверезий, що в якийсь момент впав прямо на очах у дітей.

Користувачі підхопили історію, розповідаючи, що подібні випадки непоодинокі, що тверезий Дід Мороз – не справжній, що корпоративи тощо.

Однак днем пізніше адміністратори групи прояснили ситуацію. Виявилося, що Дід Мороз – це заслужений артист України Євген Плаксін, і під час свята йому стало погано. Ні про яке алкогольне сп'яніння мови бути не могло.

Автори вибачилися за дезінформацію, однак від обурених коментаторів їх це не врятувало.

«Євген, одужуйте! Дітям потрібні добрі казки», «Євген Плаксін навчався в 110 школі, і ми пишалися, що вчилися разом з ним. Він приходив до нас у школу, вже будучи артистом. Легко образити людину, не знаючи тонкощі події», «Здоров'я Плаксіну, частіше бути на свіжому повітр, а журналістам ганьба!!», «Перш ніж писати таке, треба сто разів перевірити, а то облити брудом - це раз плюнути, а ось відмити... Треба карати за моральну шкоду», – пишуть під публікацією.

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