Завзятості, з яким мер Харкова Геннадій Кернес бореться за повернення в місто проспекту маршала Жукова, можна позаздрити

Програвши суд та апеляцію з приводу перейменування проспекту Петра Григоренка назад в проспект маршала Жукова, Кернес знову вирішив вдатися до допомоги жителів міста.

На сайті мерії з'явилося голосування про «зворотнє» перейменування проспекту. За досить короткий час у ньому взяли участь 5747 осіб, з яких 3668 харків'ян підтримали ідею повернення проспекту старої назви. Проти висловилися 1807 учасників опитування.

Залишити свій голос під опитуванням харків'яни могли онлайн, а також по електронній пошті, по телефону, за допомогою звичайного листа.

Зазначимо, що до початку голосування кількість тих, хто був проти перейменування, суттєво перевищувала тих, хто хотів рекомунізувати проспект. Проте в міськраді підметушилися і підчистили результати, забравши близько 800 голосів, передає KHARKIV Today. Чиновники пояснили це тим, що видалені голоси не належали жителям Харкова, а тому не можуть бути враховані.

На цьому активність міської влади у такому «принциповому» питанні себе не вичерпала. Мерія подала касаційну скаргу на рішення Харківського окружного адмінсуду від 5 вересня та постанову Другого апеляційного адмінсуду від 8 листопада. Обидва суди назвали рішення про перейменування проспекту Маршала Жукова на проспект Петра Григоренка незаконним.

Касаційне провадження 10 грудня відкрив Верховний Суд України.

Як відомо, на сесії міськради 19 червня депутати більшістю голосів підтримали повернення проспекту імені скандального маршала. Однак активісти подали апеляцію на рішення мерії і виграли суд.

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