Под Харьковом люди взялись убирать реку Уду, где накопились горы мусора

Кадрами поделились на Facebook-странице "ХС Харьков".

"В сел. Бабаи сейчас проходит уборку реки Уды, которая была завалена мусором и отходами, собралось много активистов, эковолонтеров и просто неравнодушных харьковчан", - писали авторы публикации.

Следующий субботник заланировали на 22 мая.

Ранее мы писали, что в Харькове демонтировали заброшенный элеватор в районе Южного вокзала.

Перед подрывом движение транспорта и пешеходов возле элеватора запретили, на месте присутствовали полицейские, спасатели и работники коммунальных служб.

На месте элеватора планируют построить жилой микрорайон.

"Ушла эпоха", - пишут в сети.

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.