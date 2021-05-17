Под Харьковом люди взялись убирать реку Уду, где накопились горы мусора
Кадрами поделились на Facebook-странице "ХС Харьков".
"В сел. Бабаи сейчас проходит уборку реки Уды, которая была завалена мусором и отходами, собралось много активистов, эковолонтеров и просто неравнодушных харьковчан", - писали авторы публикации.
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