Харьковчанина ударили электрошокером и ограбили
Об этом сообщили в патрульной полиции в Харьковской области.
Мужчина сообщил полицейским, что неизвестные отобрали у него телефон и скрылись. Правоохранителям удалось оперативно найти нападавших.
"Они полностью соответствовали тому описанию, который предоставил пострадавший.
В ходе поверхностной проверки инспекторы выявили у одного из граждан предмет, похожий на электрошокер, и мобильный телефон, который, вероятно, принадлежит заявителю", — сообщили в полиции.
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Ранее мы писали, что на Харьковщине уже несколько недель ищут девушку.
Пропала 32-летняя жительница города Лозовая Елена Остапенко, родные забили тревогу еще 22 апреля.
Женщина ушла из дома и до сих пор не вернулась, информируют в Лозовском райотделе полиции.
Приметы: рост около 160 сантиметров, темные волосы, карие глаза.
Была одета в черную куртку, черные джинсы, обута в серые кроссовки.
Любую информацию о местонахождении Елены Остапенко правоохранители просят сообщить по телефонам: 0667084960, 0574590064.
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