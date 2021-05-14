Харьковчанина ударили электрошокером и ограбили

Об этом сообщили в патрульной полиции в Харьковской области.

Мужчина сообщил полицейским, что неизвестные отобрали у него телефон и скрылись. Правоохранителям удалось оперативно найти нападавших.

"Они полностью соответствовали тому описанию, который предоставил пострадавший.

В ходе поверхностной проверки инспекторы выявили у одного из граждан предмет, похожий на электрошокер, и мобильный телефон, который, вероятно, принадлежит заявителю", — сообщили в полиции.

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Пропала 32-летняя жительница города Лозовая Елена Остапенко, родные забили тревогу еще 22 апреля.

Женщина ушла из дома и до сих пор не вернулась, информируют в Лозовском райотделе полиции.

Приметы: рост около 160 сантиметров, темные волосы, карие глаза.

Была одета в черную куртку, черные джинсы, обута в серые кроссовки.

Любую информацию о местонахождении Елены Остапенко правоохранители просят сообщить по телефонам: 0667084960, 0574590064.

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